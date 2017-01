Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kesko aloitti kahdet yt:t — koskevat lähes 600 työntekijää Kesko on aloittanut kahdet yt-neuvottelut. Ne koskevat yhteensä 114 Siwaa ja Valintataloa ja lähes 600 työntekijää. Kesko osti Suomen Lähikaupalta Siwoja ja Valintataloja, joita muutetaan K-marketeiksi. Osassa niistä selvitetään, voivatko ne jatkaa K-marketteina. Tästä käydään yt-neuvotteluita 53 Siwassa ja Valintalossa. Neuvottelut koskevat 259 työntekijää. —Valitettavasti Suomen Lähikaupan verkostossa on mukana myös kauppoja, joissa emme ole löytäneet keinoa jatkaa liiketoimintaa kestävästi ja kannattavasti. Esimerkiksi kasvukeskusten vetovoima on vaikuttanut siihen, että kaikilla pienemmillä paikkakunnilla ei enää ole asiakkaita pienillekään kaupoille riittävästi, Keskon varatoimitusjohtaja Jorma Rauhala sanoo. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) velvoitti Keskon luopumaan yhteensä 60 kaupasta hyväksyessään aiemmin tänä vuonna Suomen Lähikauppaa koskevan yrityskaupan. Keskossa uskotaan, että osalle kaupoista löytyy uusi omistaja. KKV-listalla olevissa kaupoissa on niin ikään aloitettu yt-menettely. Näiden neuvotteluiden piirissä on 61 kauppaa ja 311 henkilöä. Lue koko uutinen:

