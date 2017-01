Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoolla tahmea uuden vuoden alku — Kapteeni Green loukkaantui Lahdessa Kouvolan KooKoon uusi vuosi alkoi tahmeasti tiistai-iltana Pelicansin vieraana. Alussa terävämmin kotikaukalossa esiintyneet lahtelaiset painelivat jo avauserässä 2—0-karkuun loivaliikkeisemmiltä kouvolalaisilta ja pitivät johdon loppusummeriin asti. Numerot olivat lopussa Pelicansille 4—1 (2—0, 0—0, 2—1). KooKoo on neljään viimeiseen otteluun ottanut vain yhden jatkoaikavoiton. Se tuli viime perjantaina Vaasassa Sportista. Sarjataulukossa KooKoo on kolmanneksi viimeisenä kaksi pistettä SaiPaa ja Lukkoa edellä. Pudotuspeliviiva on nyt viiden pisteen päässä. Pelicans siirtyi neljännellä minuutilla 1—0-johtoon duunarihyökkääjä Hannes Björnisen kauden viidennellä maalilla. Paluun lahtelaisten kokoonpanoon tehnyt Juha Leimu laukoi siniviivalta kotijoukkueen 2—0-johtoon avauserän 13. minuutilla. KooKoo pääsi peliin käsiksi kahden ylivoiman jälkeen ottelun puolen välin paikkeilla. Kouvolalaisten hyvistä paikoista huolimatta mentiin toiselle erätauolle Pelicansin 2—0-johdossa. Toisen erän lopulla Josh Green törmäsi Pelicans-maalin edessä kovaa Juhani Tyrväisen kanssa kanssa. Kovan tällin saanut KooKoo-kapteeni talutettiin tilanteen jälkeen jäältä pukukoppiin eikä hän palannut enää kaukaloon. Päätöserän alussa Mikko Kousa laukoi kolmannessa Pelicans-pelissään kauden ensimmäisensä ja siirsi lahtelaiset jo 3—0-johtoon. Hannes Björninen osui erän puolivälissä toisen kerran ja vei pussikaulat jo tavoittamattomaan 4—0-karkuun. Vain 18 sekuntia edellisestä Ryan O’Connor laukoi KooKoon ainokaisen ja rikkoi Janne Juvosen nollan. KooKoo kohtaa lauantaina vuoden ensimmäisessä kotipelissä Helsingin IFK:n. Alla olevalla videolla Kouvolan Sanomien urheilutoimittaja Tapio Ahlroth käy läpi KooKoon nykytilannetta ennen Pelicans-ottelua. Lue koko uutinen:

