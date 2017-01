Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon entinen kapteeni Olli Julkunen siirtyy Hockeyettanista Imatran Ketterään KooKoossa pitkään pelannut Olli Julkunen siirtyy Suomi-sarjassa pelaavaan Imatran Ketterään. Ruotsin Hockeyettanissa Asplövenin joukkueessa pelannut Julkunen, 35, siirtyy haaparantalaisseurasta Imatralle. Julkunen on Oulun Kärppien kasvatti ja hänellä on tilillään 327 SM-liigapeliä KooKoossa ja Pelicansissa, sekä 347 ottelua Mestiksessä KooKoon, Peliittojen ja Kiekko-Vantaan riveissä. KooKoon kapteenina Julkunen toimi kaudella 2014—2015. Hän saavutti kaksi Mestis-hopeaa ja kaksi -pronssia KooKoon paidassa. Julkunen on pelannut urallaan myös reilut sata ottelua Ruotsin Elitserien- Allsvenskan- ja Hockeyettan-sarjoissa, seuroinaan Luleå, Kiiruna ja Asplöven. Ketterän vahvuuteen Julkunen liittyy loppuviikosta ja on mukana harjoituksissa perjantaina. On mahdollista, että Julkunen pelaa Ketterän riveissä jo lauantaina 7. tammikuuta KOOVEE:tä vastaan Imatralla. Lue koko uutinen:

