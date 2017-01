Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan etnisistä kaupoista haetaan halal-lihaa ja omia mausteita Vie aika pitkään ennen kuin maahanmuuttaja tottuu suomalaisen ruoan makuun, sanoo Said Elmi Muhamud. Hän toimii Kouvolankadulla toimivan etnisen elintarvikekaupan vastuuhenkilönä. Tilavassa huoneistossa on tällä hetkellä keskeneräinen elintarvikekauppa ja alakerrassa kokoontumistila maahanmuuttajille. — Tammikuussa entiseen Fast Motorsin tilaan avataan myös etninen ravintola, Said kertoo. Etniset elintarvikeliikkeet ovat tarpeen siksi, että Kouvolassa on paljon maahanmuuttajia, jotka ovat tottuneet omiin makuihinsa. Erityisesti kauppansa tekee halal-liha, jota edellyttää islamilainen usko. Halal-liha on peräisin eläimestä, joka on teurastettu leikkaamalla eläimen kurkku nopeasti terävällä veitsellä. Samalla pitää lausua ”Allahu akbar” eli Jumala on suurin. Jotkut muslimit ovat sitä mieltä, että eläin voidaan tainnuttaa pulttipistoolilla ennen teurastamista. Tässä kaupassa on saatavilla pakastettuna halal-jauhelihaa ja kananuggetteja. Etnisissä kaupoissa myydään elintarvikkeita enimmäkseen Lähi-idästä ja Afrikasta tulleiden makuun. Suomalaisia näissä kaupoissa käy harvakseltaan, joko vain katselemassa tai ostamassa mausteita ja maustesekoituksia. Liikkeissä on saatavilla makuja, joita ei suomalaisista kaupoista saa. Lisäksi ne ovat edullisia. Basmati-riisi on suosittu tuote. Sitä saa suomalaisistakin kaupoista, mutta etnisissä se on halvempaa ja saatavilla on isompia pakkauksia. Riisiä myydään useimmiten viiden kilon pusseissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/03/Kouvolan%20etnisist%C3%A4%20kaupoista%20haetaan%20halal-lihaa%20ja%20omia%20mausteita/2017221731067/4