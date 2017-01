Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan lapsiperheet saivat omat sivut Lapsiperheille on avattu Kouvolassa oma sivusto, josta löytyy vinkkejä tapahtumista, uutisia ja tukea perheiden arkeen. — Ideana on kerätä talteen hyödyllistä tietoa perheille palvelun tarjoajasta riippumatta, sivustoa koonneet palvelupäällikkö Helena Kuusisto ja viestintävastaava Tarja Hurtta sanovat. Sivuston sisältö koostuu pääasiassa linkeistä ja palvelu toimii tarjottimena lapsiperheiden maailmaan Kouvolassa. Palvelu on Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Kouvolan piirin ideoima. Lasten omat sivut löydät täältä http://lasten.kouvola.fi/ Lue koko uutinen:

