Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rokotettuja on sairastunut influenssaan enemmän kuin normaalisti Pohjois-Kymenlaaksossa on annettu 237 positiivista influenssanäytettä lokakuusta tiistaihin 3. tammikuuta mennessä. Yhteensä Kymenlaaksossa on annettu positiivisia influenssanäytteitä liki 400. — Viime vuonna koko influenssakautena oli saman verran potilaita, Carean tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Risto Pietikäinen sanoo. Pietikäinen uskoo, että influenssakausi on laantumassa Pohjois-Kymenlaaksossa, sillä kausi alkoi aikaisemmin kuin yleensä. Tänä vuonna rokotettuja on sairastunut influenssaan enemmän kuin normaalisti. — Mikään rokote ei anna sataprosenttista suojaa. Nyt näyttäisi siltä, että influenssakantoja on liikkeellä erilasia. Rokotteen suoja on kuitenkin melko hyvä, ja se kannattaa vielä ottaa. Influenssan B-viruksen kausi on vielä tulossa, Pietikäinen sanoo. Lue koko uutinen:

