Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uusi teatterinjohtaja ohjaa Kouvolaan tangomusikaalin ja tuo teatteriin Suomi 100 -teemaillat Kouvolan teatterin uuden johtajan Tiina Luhtaniemen ensimmäinen ohjaus Kouvolaan on tangomusikaali Satumaa. Syksyn 2017 ensimmäinen ensi-ilta kertoo säveltäjä ja sanoittaja Unto Monosen perheen vaiheista ja Suomen jälleenrakennuksen vuosista.Vuonna 2001 kantaesityksensä saaneen musikaalin ovat käsikirjoittaneet Heikki Paavilainen ja Heikki Salo. Suomalaista perhehistoriaa ja tangoteemaa käsitellään teatterissa myös yleisölle avoimissa Suomi 100 -teemailloissa. Musikaali teemailtoineen on osa virallista Suomen juhlavuoden ohjelmaa.Syksyn toinen ensi-ilta on marraskuussa ohjelmistoon tuleva farssi Näytelmä joka menee pieleen. Sen ohjaa Mika Nuojua.Tammikuussa alkaa teatterin kummiluokkien ja kouvolalaisten palvelukotien yhteistyö, jonka takana on draamapedagoginen hanke 100-vuotinen lapsuus. Mukana ovat Jokelan koulun 3A-luokka Valkealasta, Anjalan koulun 4. luokka ja Mansikkamäen koulun 4B-luokka Kouvolan keskustasta sekä Valkealakoti, Kymijoen Hoiva ry Inkeroisista ja Käpylän palvelutalot Kouvolasta.Teatteri julkisti tiistaina lisää kevään vierailuesityksiä. Kouvolassa kuullaan muun muassa laulaja Juha Tapion ja näyttelijä Otto Kanervan konsertti Tahroja paperilla — ja muita suomalaisia sanoituksia. Esityspäivä on 11. toukokuuta.Muita vierailuja ovat näyttelijä Seela Sellan monologi Pieni eläin (24.1.), Martti Suosalon monologi Palvelija (30.1. ja 15.3.) ja Turun linnateatterin maaliskuinen Herra Hakkarainen harrastaa. Helmikuussa luvassa on Marja-Liisa Vartion runoihin perustuva esitys Peilinpitelijä, jossa näyttämölle nousee Heidi Herala. Maaliskuussa nähtävä teos Missä onni? Esittelee naisia tarinoineen Minna Canthin teoksista. Näyttämöllä ovat Kira Boesen ja Paavo Hakulinen.Ohjelmistoon palaa helmikuun ajaksi nukketeatteria ja näyttelijäntyötä yhdistävä Neitinoita ja sammakkoprinssi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/03/Uusi%20teatterinjohtaja%20ohjaa%20Kouvolaan%20tangomusikaalin%20ja%20tuo%20teatteriin%20Suomi%20100%20-teemaillat/2017221734340/4