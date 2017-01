Uutinen

Kouvolan Sanomat: Viitakummusta loppuu Siwa — Eräpolun ja Kausalan Siwoissa yt:t käynnissä Kesko sulkee Viitakummun Siwan Kouvolasta. Kaupan sulkemisaikataulu selviää lähiviikkoina. Keskon maanantaina aloittamat yt-neuvottelut koskevat tällä hetkellä Kouvolan seudulla Kaunisnurmen Eräpolun ja Kausalan Siwoja. Eräpolulla on kolme työntekijää ja Kausalassa neljä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) velvoitti Keskon luopumaan yhteensä 60 kaupasta hyväksyessään aiemmin tänä vuonna Suomen Lähikauppaa koskevan yrityskaupan. Kausalan Siwa kuuluu kilpailuviraston asettamalle listalle. Liike on myynnissä, mutta aluejohtaja Antti Palomäen mukaan sille ei ole löytynyt ostajaa. Keskossa uskotaan, että ainakin osalle kaupoista löytyy uusi omistaja. — Kausalan kohdalla kilpailuvirasto määrittelee, kenelle sen saa myydä, Palomäki sanoo. Kesko on edelleen tuomassa uuden K-Supermarketin Kouvolan keskustaan. Palomäen mukaan yhtiö on haarukoinut useampaa paikkaa. Neuvottelut liiketilan vuokraamisesta ovat käynnissä. Asian keskeneräisyyden takia Palomäki ei kerro tulevaa uutta paikkaa. — Supermarketin avaaminen voi viedä ennakoitua pidempään. Katsomme, miten remontit etenevät, koska valmiita tiloja keskustassa ei ole. Valkealaan ei Palomäen mukaan ole edelleenkään suunnitteilla Keskon liiketoimintaa. Palomäen mukaan Kouvolan alue käydään pari kertaa vuodessa läpi. Ainakaan kesään mennessä suunnitelmia ei ole Valkealan suunnalla, Palomäki sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/03/Viitakummusta%20loppuu%20Siwa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Er%C3%A4polun%20ja%20Kausalan%20Siwoissa%20yt%3At%20k%C3%A4ynniss%C3%A4/2017221733317/4