Kouvolan Sanomat: Viranomaiset valvovat etnisiä kauppoja kuten muitakin Kaupungin terveystarkastajat valvovat ja tarkastavat etnisiä elintarvikeliikkeitä kuten muitakin elintarvikehuoneistoja. Kouvolan ympäristöterveyspäällikkö Taru Pyötsiä sanoo, että uusissa kohteissa yritetään käydä niin pian kuin mahdollista. Nykyisin toiminnan voi aloittaa jo ennen tarkastusta, kunhan on tehnyt vaadittavan ilmoituksen viranomaisille. — Teemme riskiarvion ja sen jälkeen tarkastuksen, joka tehdään aina puolen vuoden sisällä avaamisesta. Jos myynnissä on esimerkiksi vain pakattua lihaa, on riski pienempi kuin tuoreen lihan käsittelyssä. Tarkastuksesta tehdään Oiva-raportti, joka on kaikkien kuluttajien luettavissa oivahymy.fi-verkkosivuilla. Raportti käsittää hymynaaman ja kirjoitetun arvion. Tulos on kerrottava myös yrityksen oveen kiinnitettävällä hymynaamatarralla. Tarkastus käsittää monta osa-aluetta, mutta kokonaisarvosanaksi tulee aina tarkastuksen heikoin arvosana. Näin siksi, että elintarviketurvallisuus voi heikentyä tai vaarantua jo yhdestä epäkohdasta. Lue koko uutinen:

