Kouvolan Sanomat: Ämmäkauppiaat aloittavat tänään Vuohijärvellä Vuohijärven M-kaupan kauppiaiden Eija Lehtisen ja Sari Kalson ensitapaaminen oli kovaääninen. — Tammikuulta 2012 ensimmäinen muistikuva on, kun joku huutaa tosi kovaa, että mitä Raamattua täällä tulostetaan, Lehtinen nauraa. Huutaja oli Kalso, joka Kouvolan K-raudan talouspäällikkönä piti tarkkaa linjaa. Lehtinen oli juuri tullut samaan taloon töihin. Viisi vuotta myöhemmin työkaverit kääntävät uuden sivun. Vuohijärven Siwasta on tullut M-kauppa, ja tänään keskiviikkona avajaiskahveja tarjoilevat Lehtinen ja Kalso. K-raudan talouspäällikön ja myyntipäällikön työt ovat vaihtuneet kyläkauppiaan hommaan. Lehtinen työskenteli K-raudassa viiden vuoden ajan, ensin ostajana ja sitten sisustuksen ja kalustuksen myyntipäällikkönä. Kalso ehti olla saman yrityksen talouspäällikkönä yhdeksän vuotta. Oman yrityksen tai kaupan perustaminen oli molempien naisten selkäytimessä. — Kun Kesko osti Siwat viime keväänä, heräsi tietysti kysymys, että mitä tapahtuu. Koko ikäni Vuohijärvellä asuneena olin tietysti sitä mieltä, että kaupan pitää kylällä säilyä, Kalso kertoo. Marraskuun alussa Kesko kertoi, että Vuohijärven Siwa suljetaan vuoden lopussa. Ovet menivät kiinni 27. joulukuuta. Kalso työskenteli aikoinaan peruskoulun jälkeen Vuohijärven silloisessa K-kaupassa vuoden verran. Vuosikymmenien jälkeen hän tekee paluun kyläkauppaan. 48-vuotias Lehtinen ja 50-vuotias Kalso päätyivät kaupparyhmän haussa M-ryhmään. Itsenäisten kauppiaiden ketju antaa naisten mielestä tarpeeksi vapaat kädet. Kauppiaat saavat päättää valikoimat itse, ja hyllyt voidaan järjestää vapaasti. — Meistä on todella kiva olla ämmäkauppiaita, Lehtinen leikittelee ketjun nimellä. Uudet kauppiaat sanovat, että jos vähintään puolet Vuohijärven parista sadasta asukkaasta käy keskiviikkona paikalla, ensimmäisen päivän tavoite on saavutettu. — Odotamme kävijöitä Vuohijärven lisäksi lähikylistäkin, Anttilasta ja Selänpäästä. Myös kesäasukkaat ovat kaupalle tietysti todella tärkeitä, Kalso sanoo. Lue koko uutinen:

