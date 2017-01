Uutinen

Kouvolan Sanomat: ”Tarkasti ajateltu teatteri tuo yleisön katsomoon” — Kouvolan teatterin uusi johtaja ryhtyy kilpailuun kotisohvia vastaan Kouvolan teatteri jäi näytäntövuonna 2016 hieman katsojatavoitteestaan, joka oli 40 000. Jos uudelta teatterinjohtajalta kysyy, saavutettu katsojamäärä oli loistava.— Vähän alle 37 000 katsojaa on järkyttävän hieno luku. Sen takana on valtavasti työtä. Kouvolassa on Kaakkois-Suomen vakaimpiin kuuluva teatteritalo, Tiina Luhtaniemi sanoo.Hän kertoo tulevansa Kouvolaan tilanteesta, jossa teatteri on joutunut taistelemaan olemassaolostaan. Luhtaniemi johti Savonlinnan teatteria vuosina 2005—2015.— Kouvolassa ei ole tarvinnut käydä sitä samaa taistelua. Toivottavasti ei tarvitse käydä tulevaisuudessakaan.Kouvolassa suuren näyttämön kokonaistäyttöaste oli viime vuonna 64 prosenttia. Odotettua vähemmän etenkin ryhmiä veti musikaalisatsaus Poikamiesboksi. Sen täyttöasteeksi jäi 57 prosenttia.Luhtaniemi huomauttaa, että ryhmämatkalaisten käyttäytyminen on muuttunut valtavasti viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Varauksia teatteriin saatetaan tehdä aivan viime tingassa. Johtaja nimeää teatterin suuriksi kilpailijoiksi kotisohvat ja ”tekniset härpäkkeet”.— Uskon, että helposti lähestyttävä ohjelmisto ja tarkasti ajateltu teatteri tuo yleisön katsomoon ja rahan kassaan. Pitää olla kosketuspintaa ihmisten elämään.Luhtaniemen johdolla Kouvolan teatteri tekee tulevina vuosina yhä enemmän yhteistyötä muiden valtionosuusteattereiden ja myös vapaan kentän kanssa. Luhtaniemi puhuu uudenlaisesta teatteriverkostoitumisesta yli maakuntarajojen. Teatteri tiedottaa asiasta tarkemmin tulevaisuudessa.Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

