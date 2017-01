Uutinen

Kouvolan Sanomat: Eskarilaisten puuron syönnillä on pian iso yleisö — eteläkorealaiset kuvaavat dokumenttia puolukoista Korialla Lehvätien päiväkodin eskarilaisten Naavaset-ryhmä on pian kuuluisa. Eskariporukalla on ensi tiistaina välipalana puolukkavispipuuroa. Puuron syöntiä saapuu kuvaamaan eteläkorealaisen TV Chosun kuvausryhmä. Tv-kanava tekee parhaillaan Suomessa dokumenttia puolukasta. Lehvätien päiväkodin kuvauspaikaksi keksi Etelä-Korean kuuluisin suomalainen Taru Salminen. Korialta oleva Salminen mietti sopivaa kuvauspaikkaa Kouvolasta. Hänen sukulaisensa, päiväkodin johtaja Sari Krekula tuli ensimmäisenä mieleen. — Sanoin heti, että ilman muuta onnistuu. Sattui vielä välipalakin sopivasti puolukaksi, joten suunnitelma meni ihan nappiin, Krekula sanoo. Krekulalla ei ole sen tarkempaa tietoa dokumentin sisällöstä. Sen verran tiedossa kuitenkin on, että suomalainen superfood puolukka on Etelä-Koreassa kovassa huudossa. Otsikkoa korjattu 5.1. kello 9:13. Lehvätien päiväkoti on Korialla eikä Kuusankoskella, kuten jutussa virheellisesti ensin mainittiin. Lue koko uutinen:

