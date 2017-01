Uutinen

Kouvolan Sanomat: IL: Imatran ampuja passitettu mielentilatutkimukseen jo ennen oikeudenkäyntiä Imatran ampuja, kolmesta murhasta epäilty Jori Juhani Lasonen, 23, lähetetään oikeuden päätöksellä mielentilatutkimukseen jo ennen oikeudenkäyntiä. Näin kertoo Iltalehti. Epäillyn puolustus on jättänyt Iltalehden mukaan joulukuun 21. päivä Etelä-Karjalan käräjäoikeudelle hakemuksen päästä mielentilatutkimukseen jo esitutkinnan aikana eikä vasta pääkäsittelyn jälkeen. Oikeus käsitteli asiaa torstaina 29. joulukuuta. Oikeus määräsi Lasosen mielentilan tutkittavaksi esitutkinnan aikana tai ennen pääkäsittelyä. Tutkinnanjohtaja tai syyttäjä ei vastustanut Lasosen lähettämistä mielentilatutkimukseen. Mielentilatutkimuksen lisäksi käräjäoikeus pyysi lausunnon siitä, onko Lasosta pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle. Syyttäjä pyysi Lasosen vaarallisuuden tutkimista. Poliisi kertoo Iltalehdelle, että epäiltyä on kuulusteltu nyt kahdesti sen jälkeen, kun hän lopetti vaikenemisen. — Hän on itse kertonut, että hänelle on jonkin aikaa ennen tekoa tullut jonkinlainen halu surmata joku ihminen, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saku Tielinen Iltalehdelle. Lasonen ampui Imatralla 4. joulukuuta Imatrankoskella Vuoksenvahdin edessä kolme ihmistä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/04/IL%3A%20Imatran%20ampuja%20passitettu%20mielentilatutkimukseen%20jo%20ennen%20oikeudenk%C3%A4ynti%C3%A4/2017521737639/4