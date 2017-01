Uutinen

Kouvolan Sanomat: Influenssa näkyy Kouvolan apteekeissa: Tamiflu loppui päivystävästä apteekista jouluna Influenssaepidemia näkyy sairaaloiden ohella myös apteekeissa. Kouvolan Hansa-apteekissa tilanne näkyi konkreettisimmin jouluna, jolloin apteekki oli päivystysvuorossa. — Jouluaattona myimme Tamiflut yhtä pakettia vaille kaikki, ja joulupäivänä jouduimme pyytämään niitä päivystyksestä lisää, kertoo apteekin proviisori Sirpa Häyrinen. Tamiflu on reseptilääke, jota käytetään influenssan hoitoon ja sen keston lyhentämiseen niin aikuisille kuin lapsillekin. Lääkettä voi käyttää myös ennaltaehkäisevänä. — Selvästi on voimakkaampi epidemia käynnissä kuin viime talvena, Häyrinen sanoo. Myös tavanomaisten limaa irroittavien yskänlääkkeiden ja tukkoisuutta ja nuhaa helpottavien lääkkeiden menekki on tällä hetkellä kova. Sen sijaan rokotteita alkaa olla turha havitella apteekista. Hansa-apteekissa oli tiistai-iltapäivänä jäljellä kolme rokotetta, eikä niitä odoteta saatavan apteekkimyyntiin enää lisää. Terveysasemilta rokotteen voi saada myöhemminkin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/04/Influenssa%20n%C3%A4kyy%20Kouvolan%20apteekeissa%3A%20Tamiflu%20loppui%20p%C3%A4ivyst%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4%20apteekista%20jouluna/2017221734122/4