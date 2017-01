Uutinen

Kouvolan Sanomat: Koko Suomea patistellaan luistelemaan — kouvolalaiset ottivat tapahtuman omakseen Ensimmäisen kerran Kouvolassa järjestetty luistelutapahtuma, Ice Skating Tour, sai lapset vanhempineen liikkeelle. Kouvolan jäähallissa keskiviikkona järjestettyä koko perheen luisteluiltaa edelsi päivällä järjestetty koululaisluistelu. Ice Skating Tour järjestää vuosittain noin 60 luistelutapahtumaa ympäri Suomen. Tapahtumista vastaava Jesse Saikkonen kertoi, että Suomen Luisteluliiton järjestämällä tapahtumalla on menossa jo 19. talvi. — Rusettiluistelu oli aikanaan suosittua. Nykyisin sen on korvannut valssi, jolloin kaikki saadaan luistelemaan. Tarkoitus on nauttia ja pitää hauskaa, Saikkonen sanoi. Koululaisluisteluissa liikutaan luokka-aste kerrallaan ohjaajan tahdissa tunnin ajan. Luisteluillat ovat kaikille avoimia tapahtumia, joissa liikunnan ilosta nautitaan koko perheen voimin kahden tunnin ajan. Torstaina vastaava luisteluilta järjestetään Kuusankosken jäähallissa kello 18—20. Lue koko uutinen:

