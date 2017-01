Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolaan on luvassa viime vuotta parempi elokuvavuosi Teatterielokuvien katsojaluvut notkahtivat viime vuonna Suomessa hieman vuodesta 2015. Notkahdus näkyi myös Kouvolassa. Kino 123:n ja Studio 123:n yhteinen katsojamäärä oli viime vuonna 131 000. Edellisvuonna katsojia oli kouvolalaisteattereissa 140 000. Studio 123:n toimitusjohtaja ja Kino 123:n hallituksen puheenjohtaja Veikko Viitanen sanoo vuoden kuitenkin olleen parempi kuin mitä vuoden alussa odotettiin. — Tiesimme jo etukäteen, että elokuvatarjonta ei ollut yhtä hyvä kuin edellisvuotena, Viitanen sanoo. Viitanen uskoo, että tänä vuonna katsojia on enemmän kuin 140 000 . Samaa vakuuttaa Studio 123:n teatteripäällikkö Elise Brandt. — Tänä vuonna on luvassa paljon hittielokuvia. Leffa-alaan ei lamakaan vaikuta helpolla, sillä ihmiset tarvitsevat viihdettä ja todellisuuspakoa, jota elokuvateattereista saa hyvin kustannustehokkaasti. Tämänvuotinen elokuvatarjonta on teatteriyrittäjillä jo pitkälti tiedossa. Brandtin mukaan hittejä on luvassa selvästi viimevuotista enemmän. Disneyltä on luvassa useampi kassamagneetti, Tähtien sodan 8. episodi tulee vuoden lopulla. Myös Trainspotting II voi olla elokuva, joka vetää yleisöä. Uusintaversio Blade Runnerista on yksi vuoden tapauksista. Niin ikään Stephen Kingin teoksiin perustuva Musta torni -sarja alkaa lokakuussa. Kotimaisia menestysodotuksia on pantu muun muassa Onneli ja Anneli -elokuvan ja Tuntemattoman sotilaan varaan. Päättyneellä vuodella Kino 123 keräsi elokuvillaan 102 000 katsojaa. Suosituin elokuva oli kotimainen Luokkakokous 2 — Polttarit. Se keräsi 6 000 katsojaa. Toiseksi eniten keräsi katsojia Kino 123:een Risto Räppääjä ja yöhaukka -elokuva. Katsojia oli reilut 5 000. Studio 123:ssa kävi viime vuonna 29 883 katsojaa. Katsotuin elokuva oli kotimainen luontodokumentti Järven tarina, joka keräsi 1 452 katsojaa. — Sen menestys tuli meille ihan puun takaa, Brandt kertoo. Vaikka Kino 123:ssa kävi viime vuonna yli kolme kertaa enemmän väkeä kuin Studio 123:ssa. Brandtin mukaan näin pitää ollakin: — Olemme profiloituneet niin, että Kinossa näytetään erittäin isot elokuvat. Meillä on enemmän taiteellisia elokuvia. Koko maassa elokuvateatterit keräsivät viime vuonna 8,7 miljoonaa katsojaa, eli satatuhatta edellisvuotta vähemmän. Kotimaisten elokuvien katsojaosuus oli korkea, lähes 30 prosenttia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/04/Kouvolaan%20on%20luvassa%20viime%20vuotta%20parempi%20elokuvavuosi%20/2017221734493/4