Kouvolan Sanomat: Kouvolassakin kannattaa suojata kotipuutarha pakkaselta Paljas maa ja kova pakkanen koettelevat kotipuutarhojen kasveja. Pakkasen ennustetaan lähestyvän Kymenlaaksossa -20:n asteen rajaa loppiaisena. Kotipuutarhuri voi vielä tehdä viime hetken tukitoimia pakkaselle aroille kasveille. — Ne voi huputtaa pakkaspeitolla tai muulla vastaavalla hengittävällä materiaalilla, Kuusankosken puutarhayhdistyksen puheenjohtaja Arja Sarkanen kertoo. Kasvien tyvikasvuston suojaksi voi laittaa havuja, jos sellaisia on saatavissa. Puutarhamullan hankkiminen hollille on sekin suosittu keino suojata vaikkapa arkoja perennoja. — Niiden juuristo on lähellä maanpintaa. Yksi hyvä konsti on laittaa multaa 5—10 sentin kerros, jos ei ole sitä jo tehnyt aikaisemmin syksyllä. Esimerkiksi ruusupensaiden juurelle voi laittaa hieman runsaammankin 10-15 sentin korkuisen keon. Lue koko uutinen:

