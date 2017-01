Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kurkimäen asukkaille käy talkookutsu — Kouvola harventaa taajamametsiä Kouvolan kaupunki hakee maisematyölupaa yhteensä kymmeneen eri kohteeseen eri puolilla Kouvolaa. Kaupungin metsätalousinsinööri Kirsi Hokkasen mukaan lähes kaikki hakkuut ovat säästäväisesti tehtäviä harvennushakkuita, joissa pyritään säilyttämään metsän peittävyys. — Ainoa poikkeus on oikeastaan Anjalan hakkuu, jossa kaadetaan vanha kuusikko kokonaisuudessaan asukkaiden toiveesta. Harvennettuna vanhan kuusikon puut saattavat kaatua rajuilmalla, Hokkanen kertoo. Hokkasen mukaan monet hakkuista tehdään hankalissa ympäristöissä. Valkealan Niinistön, Korian ja Kouvolan hakkuukohteet osuvat asutusalueiden sisälle. — Hakkuut ovat kapeilla kaistaleilla, joissa on paljon sähkölinjoja. Myllykosken Kurkimäessä harvennetaan nuorta kasvatusmetsää. Talkoisiin toivotaan mukaan myös alueen asukkaat. Asukkaat saavat itse halutessaan harventaa ranteenpaksuisia puita. Asukkaita on pyydetty kerran aikaisemminkin talkoisiin Mielakassa. — Siellä se toimi hyvin. Lisäksi asukkaat saavat tehdä hakkuutähteistä polttopuita. Kaupungin hakemat maisematyöluvat ajoittuvat aikavälille 2017—2018. Meneillään oleva maisematyölupien hakukierros toimii samalla myös naapureiden kuulemisena. — Lisäksi harvennuksista pidetään alueiden rajanaapureille asukastilaisuudet. Lue koko uutinen:

