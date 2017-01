Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymi Brassista vuoden kulttuurikouvolalainen Vuoden 2017 kulttuurikouvolalainen -tunnustus on myönnetty Kymi Brass –tapahtumalle. Tunnustuksen otti keskiviikkona vastaan vaskisoiton lehtorit Karl-Heinz Hennen, Leena Heikkilä ja Aleksi Saraskari Pohjois-Kymen musiikkiopistosta. Kolmikko on toiminut tapahtuman kantavina voimina alusta asti, eli vuodesta 2001. Kymi Brass on tarjonnut puhallinmusiikin opetusta ja monipuolisia konsertteja niin laajalle yleisölle kuin valtakunnalliselle ammattilais- ja harrastajapiirillekin. Viikonlopputapahtuma on tuonut vuosittain Kouvolaan alansa eturivin taiteilijoita ympäri maailman. Tapahtumassa on onnistuneesti yhdistetty konsertit, yksityisopetus ja brass band -koulutus sekä erilaiset luennot, työpajat ja seminaarit. Tapahtumassa on lähes aina myös esitelty Vuoden nuori taiteilija, joka on Pohjois-Kymen musiikkiopistosta ammattilaisuuteen edennyt vaskimuusikko. Näin on voitu tarjota konserttiareena paikallislähtöisille taiteilijoille sekä toisaalta tuoda esiin oppilaitoksen pitkäjänteistä ja hedelmällistä työtä. Pyhäinpäivään ajoittuva festivaali on vuosia pyörinyt pääasiassa Pohjois-Kymen musiikkiopiston omalla rahoituksella ja työllä. Tapahtuman budjetti on vaihdellut 20 000 ja 30 000 euron välillä. Kymi Brass on Lieksan Vaskiviikkon jälkeen Suomen merkittävin vaskitapahtuma. Opetuskursseja on joinakin vuosina ollut Kouvolassa jopa enemmän kuin Lieksassa. Kymi Brass soi seuraavan kerran 3.11.-5. marraskuuta. Vuoden kulttuurikouvolalaisen valitsee Tunne-ryhmä, jossa on jäseninä Kouvolan kaupungin Hyvinvoinnin palvelut/Kulttuurikasvatus, Kouvolan Kulttuuritalot, Poikilo-museot, Kouvolan kirjastotoimi, Kouvolan Teatteri, Kymi Sinfonietta, Pohjois-Kymen musiikkiopisto ja Kouvolan Kansalaisopisto. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/04/Kymi%20Brassista%20vuoden%20kulttuurikouvolalainen/2017221738204/4