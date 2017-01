Uutinen

Kouvolan Sanomat: Loppiainen on pyhä - se muuttaa myös aikatauluja, katso täältä miten Alkot Alkot ovat avoinna loppiaisen aattona torstaina 5.1. normaalisti. Loppiaisena perjantaina 6.1. Alkot ovat kiinni. Apteekit Kouvolassa päivystää Uusi apteekki 6.1. kello 10—18 osoitteessa Kouvolankatu 22. Kuusankoskella päivystää kello 12—17 Kuusankosken Ykkösapteekki loppiaisena osoitteessa Kauppakatu 3. Bussit Kouvolan paikallisliikenteessä bussit liikennöivät loppiaisena sunnuntain aikataulujen mukaan. Hammaslääkäripäivystys Hammaslääkäri päivystää loppiaisena Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa osoitteessa Kotkantie 41. Ajanvaraus vain puhelimitse numerosta 020 633 1000. Päivystys Ympärivuorokautinen päivystys välitöntä ja kiireellistä hoitoa tarvitseville on Pohjois-Kymen sairaalassa Kuusankoskella, puhelinnumero 020 615 1601. Jäte Jäteasemat ovat loppiaisena kiinni. Junat Loppiaisena 6.1. kaukojunat noudattavat pääosin sunnuntaiaikatauluja. Myös lähijunat kulkevat sunnuntaiaikataulujen mukaan. Kaupat Kauppakeskus Veturi on avoinna loppiaisena 6.1. kello 12—18. Prisman kauppakeskus on auki loppiaisena kello 11–20. Kirjastot Loppiaisena Kouvolan ja Iitin kirjastot ovat kiinni. Kirjastoautot Regina ja Oravan Matti eivät liikennöi. Kouvolan Sanomat Perjantaina 5.1. jaetaan Kouvolan Sanomat. Lehti ei ilmesty lauantaina 7.1. Seuraavan kerran lehti kolahtaa postiluukusta sunnuntaina 8.1. Pankit Loppiaisena pankit ovat kiinni. Posti Loppiaisaattona perjantaina Postin omat myymälät ovat avoinna kello 18 asti. Kauppojen ja muiden liikeyritysten yhteydessä sijaitsevat Postin myyntipisteet palvelevat vuodenvaihteen aikaan omien aukioloaikojensa mukaan. Terveysasemat Kouvolan terveysasemat ovat torstaina 5.1. kello 15:een. Keltakankaan, Kouvolan, Kuusankosken, Jaalan, Korian, Elimäen ja Valkealan terveysasemilla ei ole vastaanottoa loppiaisena 6.1. Uimahallit Perjantaina loppiaisena Inkeroisten uimahalli on avoinna kello 10—17, Kuusankosken 11—18, Urheilupuiston 11—18, Valkealan kello 11—18 ja Rantasauna kello 13—17. Lue koko uutinen:

