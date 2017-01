Uutinen

Kouvolan Sanomat: Päivän peli: Jatkuuko Kouvojen ilotulitus? Kouvolan Kouvojen vuoden viimeinen viikko Korisliigassa oli mahdollisimman kaksijakoinen. Keskiviikkona KTP-Basket murjoi Karhuvuoressa Kouvot peräti 100—77. Perjantaina Mansikka-aholla tappioilmeestä taas ei enää ollut tietoakaan, kun Kouvot rallatteli voiton eurokentillä vahvassa iskussa rynnistäneestä Kataja Basketista 93—82. Uuden vuoden ensimmäisessä liigapelissä Mansikka-aholla hallitseva mestari Kouvot kohtaa viime kevään finaalivastustajansa Tampereen Pyrinnön. Joukkueet kohtasivat ensimmäisen kerran kauden avauspelissä lokakuu alussa Kouvolassa. Kouvot voitti silloin 94—87. Tampereella Pyrintö vei pisteet marraskuussa 82—77. Syyskausi ei sujunut finalisteilta ihan suunnitellusti, sillä kummallakin on koossa 14 sarjapistettä. Kouvot on koonnut pistesaaliinsa 16 ottelussa. Pyrinnöllä saman pistemäärään kerääminen vaati 18 ottelua. Joulukuun neljästä ottelusta Kouvot voitti kaksi kotona ja kaksi vieraissa. Pyrintö puolestaan voitti kolme kertaa kotona ja hävisi kerran vieraskentällä. Uudenvuodenaattona Pyrintö kaatoi kotisalissaan Kauhajoen 81—79. Sarjataulukossa joukkueet ovat pudotuspeliviivan päällä peräkkäin sijoilla seitsemän ja kahdeksan. J’nathan Bullock oli uudenvuodenaattona Kauhajoen Karhua vastaan Pyrinnön ja kentän kuningas. Bullockin ilotulitus toi peräti 28 pistettä ja 10 levypalloa. Kolmoset Bullock upotti erehtymättömästi 6/6. Ottelua kohden jenkkilaituri on upottanut tällä kaudella 17,2 pistettä peliä kohden. Kouvojen Raheem Appleby on kentällä todellinen taiteilija, vaikka miehen olemus puhuukin välillä ihan jostain muusta kuin urheilullisuudesta. Applebyn kikkavarastosta löytyy aina jotain erikoista tarjottavaa yleisölle. Katajaa vastaan Appleby tilastoi taas kerran kotijoukkueen kärkipinnat (21). — Kun pelaa oikein huonosti, se antaa valmentajalle kiitolliset lähtökohdat, koska joukkue on melko varmasti vastaanottavainen. Tämän pelin teema oli pelata koko ajan vähän kovempaa. Onnistuimme siinä, ja kun voitimme Katajan tasoisen joukkueen, olen tietenkin erittäin tyytyväinen, niputti Kouvojen päävalmentaja Pieti Poikola perjantaisen voiton. — Olen iloinen, että meillä on niin paljon niin hyviä pelaajia. Meiltä löytyy leveyttä ja erikoisosaamista niin hyökkäykseen kuin puolustukseenkin, tuuletteli Pyrinnön päävalmentaja Ilkka Palviainen perjantaina onnistuneen Karhun kaadon jälkeen. Kouvot—Pyrintö, Korisliigaa tänään keskiviikkona kello 18.30 Mansikka-ahon urheiluhallissa. Lue koko uutinen:

