Kouvolan Sanomat: Palttoota niskaan, Kouvolassa palelee lauantaihin asti Pakkanen kiristyi viime yönä ja lisää on tulossa. Kouvolassa on voimassa pakkasvaroitus. Pakkanen on kolmen seuraavan päivän ajan purevaa. Keskiviikosta on tulossa napakka pakkaspäivä. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan iltapäivällä pakkasta on 18 astetta. Yön aikana pakkanen kiristyy lisää. Torstaina on 20—22 astetta. Vielä perjantainakin pakkanen paukuttaa Kouvolassa 20 asteen tienoilla, mutta lauantaiksi keli lauhtuu. Ennusteen mukaan pakkasta on lauantai-iltapäivänä enää kahdeksan astetta. Luntakin on luvassa viikonvaihteessa. Päivän sään löydät täältä Lue koko uutinen:

