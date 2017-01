Uutinen

Kouvolan Sanomat: Parik irtisanoo 16 Kouvolassa — osa työpajoista menee kiinni ja kiinteistöjä tulee myyntiin Parik-säätiö supistaa toimintaansa ja irtisanoo yhteensä 16 henkilöä. Toiminnan supistaminen koskee säätiön kaikkea nykyisiä toimintaa. Suurimmat muutokset koskevat työpajatoimintoja. Säätiön Kuusaantiellä sijaitsevan toimipisteen suurin yksikkö Parik-Metal lopettaa toimintansa tämän vuoden aikana. Myös nykyisen puuosaston toiminta loppuu. Osa työpaja-yksiköiden toiminnoista pyritään liittämään soveltuvilta osiltaan osaksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten työtoimintaa. Irtisanomisten lisäksi osalle henkilökuntaa tarjotaan irtisanomisen vaihtoehtona siirtoa tehtäviin päivä -ja työtoiminnan yksiköihin. Muutoksia työpajayksiköiden toiminnoissa toteutetaan alkuvuoden aikana asiakkuuksien ja sopimusten mukaisesti. Kierrätysmyymälä Ekomaa lähtee nykyisestä paikasta ja sille Parik etsii uudet tilat. Muita jäljelle jääviä toimintoja keskittämällä säätiö pyrkii vähentämään kiinteistökuluja myymällä tai vuokraamalla osan nykyisistä kiinteistöistään. Parik-säätiön tilikausi vuodelta 2017 tulee olemaan tappiollinen. Parik-säätiön ydintoimintaa vuonna 2017 on päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten päivä -ja työtoimintojen toteuttaminen Kouvolan kaupungin hankintasopimuksen mukaisesti. Parikilta hankitut palvelut on joko kilpailutettu tai päätetty hankkia muilla tavoin. Parik on tarjonnut erilaisia tukitoimia vuosittain noin 800:lle kouvolalaiselle. Kohderyhmään ovat kuuluneet nuoret, pitkäaikaistyöttömät ja vajaakuntoiset. Muutosten myötä valmentautujien määrä Parik-säätiön palveluissa tulee vähenemään. Parik ilmoitti jo joulukuussa mielenterveyskuntoutujien Vire-toiminnan loppumisesta. Vire-toimintaa oli Kuusankoskella ja Kouvolassa Kaunisnurmella. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/04/Parik%20irtisanoo%2016%20Kouvolassa%20%E2%80%94%20osa%20ty%C3%B6pajoista%20menee%20kiinni%20ja%20kiinteist%C3%B6j%C3%A4%20tulee%20myyntiin/2017221727782/4