Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pasi Lönn on tehnyt töitä Parikin lakkautettavassa metallihallissa lähes 10 vuotta Parik-säätiö leikkaa toimintaansa siten, että tänä vuonna lakkautetaan Kuusaantien toimipisteestä metalliyksikkö ja puutyöosasto. Toimintaa supistetaan lisäksi kautta linjan kaikista nykyisistä toiminnoista. Toimitusjohtaja Pasi Hedman ei vielä pysty yksilöimään, mitä kaikkea on tulossa. — Suurimmat muutokset ovat työpajatoiminnassa. Parik-säätiö on tuottanut Kouvolalle työpajatoimintaa, ja tämän toiminnan kannattava ylläpitäminen on äärimmäisen vaikeaa. Kuusaantiellä sijaitseva metalliyksikkö eli Parik-Metal on toimipisteen suurin yksikkö. Yksi metallihallissa töissä käyvistä on 39-vuotias Pasi Lönn. — Vuonna 2003 ajoin autolla metsikköön ja sain päävamman. Silloin katsottiin, että avoimille työmarkkinoille työllistyminen on vaikeaa. Nyt olen ollut täällä töissä yhdeksän vuoden ajan, hän kertoo. Lönn tuli Parikille ensin Kuusankoskelle Hemmintien yksikköön. Kuusaantien metallihallissa hän on tehnyt ja korjannut perävaunuja. — Mielelläni olen aina töihin tänne tullut. Toivoin tietysti, että työ jatkuisi, mutta tämä on nykypäivää, Lönn sanoo yksikön lopettamisesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/04/Pasi%20L%C3%B6nn%20on%20tehnyt%20t%C3%B6it%C3%A4%20Parikin%20lakkautettavassa%20metallihallissa%20l%C3%A4hes%2010%20vuotta/2017221737923/4