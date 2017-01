Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pelkkä pakkanen ei riitä — viima muuttaa mittarilukemat kovemmiksi Kouvolassa Tuuli on muuttanut tänään pakkasen purevammaksi kuin miltä se mittarissa näyttää. Kouvolassa on iltapäivällä noin 18 pakkasta. Kun tuuli puhaltaa kuusi metriä sekunnissa, se saa kelin tuntumaan 26-asteiselta. Torstai-illaksi pakkanen kiristyy 22 asteeseen. Kun tuuli sattuu sopivasti, se tuntuu peräti 30-asteiselta. Kylmää riittää myös perjantaille. Kouvolassa on edelleen voimassa varoitus purevan pakkasen takia. Säätiedot löydät täältä Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/04/Pelkk%C3%A4%20pakkanen%20ei%20riit%C3%A4%20%E2%80%94%20viima%20muuttaa%20mittarilukemat%20kovemmiksi%20Kouvolassa/2017221738607/4