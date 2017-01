Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pistenäyttö ei ole itsestäänselvyys näkövammaisille Pistekirjoitustaito on mahdollistanut kouvolalaislähtöiselle Tuukka Ojalalle tehokkaan tavan opiskeluun ja työntekoon. Syntymäsokea Ojala suunnittelee työkseen muun muassa verkkopalveluita ja mobiiliohjelmia. Ojalalla on apunaan pistenäyttö, joka on liitetty tietokoneeseen. — Ohjelmointi sujuu pistenäytön avulla paremmin kuin puheella. Ohjelmakoodin hahmottaa pistenäytöllä helpommin. Koodia voi oikeasti silmäillä. Pistenäyttö on tietokoneeseen liitettävä sokean tai vaikeasti heikkonäköisen apuväline. Ruudunlukuohjelman avulla tietokoneen ruudulla olevan tiedon voi lukea näytöltä pistekirjoituksena. Ojalalla on myös käytössään puhelinsovellus, jonka avulla pistekirjoitusta voi kirjoittaa kosketusnäytöllä. — Kun aloitin ammattikorkeakoulussa, pistekirjoitustaitoni olivat heikot. Nykyään kirjoitan paljon nopeammin kuin aiemmin. Kuuden pisteen kirjoitusjärjestelmän kehitti ranskalainen Louis Braille 1824. Suomeen se tuli 1860-luvulla. Järjestelmä on edelleen maailmanlaajuisesti käytössä. — Pistekirjoituksen vallankumous voi olla vasta tulossa, sillä pistenäytöt ja -lukulaitteet ovat vielä todella kalliita. Halvimmillaan pistenäytön saa noin 3 000 eurolla. Pistenäyttöä ei välttämättä tarvitse ostaa itse. Kela tai paikallinen sairaanhoitopiiri voivat kustantaa pistenäytön näkövammaiselle. — Pistenäytön tarpeen joutuu perustelemaan huolellisesti. Jos henkilö ei opiskele tai ole töissä, sellaista on hyvin vaikea saada. Siksi pistekirjoitus tietokoneella on useimpien työttömien olemattomissa. Ojalan mukaan maailmalla pistekirjoituksen tilanne on huono. — Aito pistekirjoitustaito heikentyy koko ajan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa harvalla näkövammaisella on pistenäyttöä käytössään. Syynä on laitteiden hinta. Kansainvälistä Maailman pistekirjoituspäivää vietetään tänään 4. tammikuuta pistekirjoitusjärjestelmän keksijän ranskalaisen sokean Louis Braillen (1809—1852) syntymäpäivänä. Lue koko uutinen:

