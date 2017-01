Uutinen

Kouvolan Sanomat: Poikola joutui pyytämään anteeksi kotiyleisöltä — Kouvoille sentään iloa Miikka Luosmaan toipumisesta pelikuntoon Kouvojen päävalmentaja Pieti Poikola joutui pyytämään anteeksi kotiyleisöltä keskiviikkona Mansikka-ahon urheiluhallissa. Väkevästi aloittanut kouvolalaisjoukkue romahti toisella puoliajalla Tampereen Pyrintöä vastaan ja laahusti tappioon 65—83 (35—28). — Näin ei saa pelata kotona. Meiltä puuttui efortti ja olimme henkisesti vaisuja. Esitys oli anteeksiantamattoman huono, Poikola murehti. Poikola otti tappiosta suuren siivun omaan piikkiinsä. Hän totesi tuntevansa itsensä erittäin väsyneeksi. — Joukkue on valmentajansa näköinen. Tämä on pelaajien peli, jossa valmentajan pitää auttaa pelaajia. Minä en siihen pystynyt. Yleensä nukun erittäin hyvin ennen pelipäivää, mutta tiistaina heräsin kolmelta, en saanut enää unta ja meni säätämiseksi. — Paska peli ja paska fiilis, Poikola vuodatti. Vasta kauden toisen vierasvoittonsa Korisliigassa narskauttaneesta Pyrinnöstä tuli Kauhajoen Karhun ja Helsinki Seagullsin jälkeen kolmas joukkue, joka on tällä kaudella ryövännyt pisteet Manskarilta. Kouvoista ei ole ollut rakentamaan voittoputkea. Voitto-ottelua on aina seurannut tappio. Viime perjantain riemukas, tasapainoisella esityksellä irronnut kotivoitto Katajasta antoi olettaa hyvää jatkoa, mutta toisin kävi. Kouvojen illan positiiviseksi anniksi jäi vakavasta niskavammasta toipuneen Miikka Luosmaan paluu kentälle. 14 minuuttia pelannut Luosmaa teki neljä pistettä ja torjui heiton kahdesti. Tosin toinen blokki ei päätynyt tilastoon, koska tuomaristo onki tilanteesta virheen. Luosmaa loukkaantui kauden neljännessä ottelussa KTP-Basketia vastaan. Tuolloin sairausloman ennustettiin kestävän yli kolme kuukautta, joten Karkkilan Urheilijoiden kasvattia odoteltiin takaisin aikaisintaan helmikuussa. Poissaolonsa aikana niskatuen kanssa penkillä joukkuetta kannustanut Luosmaa ei kuulu niihin, jotka jäävät vaikeilla hetkillä kotiin mököttämään. Lue koko uutinen:

