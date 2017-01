Uutinen

Kouvolan Sanomat: Retkiluistelu alkoi Kuusaanlammella Kuusaanlammen Jääurheilukeskus avautui vuodenvaihteessa. Radat on aurattu luistelijoille ja moottoripyörille sekä kevyille nelipyöräisille. Jään vahvistuttua riittävästi pääsevät myös autoilijat jäälle, lupaa Seikkailuviikarit Oy:n yrittäjä Kari Niemi. Kuusaanlampi on yksi harvoista paikoista Suomessa jossa vielä päästään luonnonjäällä ajelemaan moottoriajoneuvoilla. — Siksi se houkuttelee lajin harrastajia myös Kymenlaakson ulkopuolelta. Matkaluistelurata on noin 2,7kilometriä pitkä. Moottorijäärata on noin 1,5 kilometriä. Jäätilanteesta löydät tietoa täältä Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/04/Retkiluistelu%20alkoi%20Kuusaanlammella/2017221736625/4