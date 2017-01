Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rokote puri varusmiehiin: ”Ei enää erityisiä influenssaepidemioita” Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä influenssasta on saatu niskaote, kertoo päällikkölääkäri, lääkintämajuri Mika Mattinen. Influenssarokote kuuluu varusmiesten rokotusohjelmaan eli se on pakollinen. — Rokote on annettu muutaman vuoden ajan, eikä erityisiä influenssaepidemioita ole enää varuskunnissa kehittynyt. Yksittäisiä tapauksia toki aina esiintyy, ja kausirokotehan ei koskaan suojaa kaikilta influenssavirustyypeiltä, Mattinen sanoo. Varusmiehet rokotetaan myös muun muassa kurkkumätää, hinkuyskää ja meningokokkitautia vastaan, mikäli rokotesuojaa ei ennestään ole voimassa. Palvelukseen astuvat alokkaat ovat saaneet halutessaan rokoteen terveysasemalta ilmaiseksi jo syksyllä, koska suojavaikutuksen syntyminen kestää parisen viikkoa. Loput maanantaina Vekaranjärvelle palvelukseen astuneet alokkaat saivat influenssarokotteen tiistaina. Lue koko uutinen:

