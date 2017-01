Uutinen

Kouvolan Sanomat: Skotti Robbie Hill: Kouvola on kolmas kotini Vuonna 2012 Robbie Hill istui lentokoneessa matkalla Suomeen. Hänellä oli mukanaan yksi sähkökitara ja lista suomalaispaikoista, joissa voisi soittaa bluesia. Viime vuonna mies opittiin tuntemaan myös Kouvolassa, jossa hän esiintyi useita kertoja. — Joo, Kouvolasta on tullut kolmas kotini Helsingin ja Skotlannin lisäksi, Hill sanoo. Bluesmuusikon taival alkoi neljä vuotta sitten tyhjästä. Yksin viime vuonna hän laskee heittäneensä 200 keikkaa Suomessa. — Minun täytyy välillä nipistää itseäni, että uskon tämän olevan totta. Suomeen tulo oli elämäni paras päätös, Hill kertoo. 30-vuotiaalla blueskitaristilla riittää kysyntää suomalaispiireissä. Eikä siinä kaikki. — Tämä toimii molempiin suuntiin. Minulla on nyt kysyntää sekä Suomessa että Skotlannissa. Hill vakuuttaa olevansa ennen kaikkea bluesmuusikko. Britannian X Factoryssä häntä ei tulla näkemään. Bluesin kehtomaa Yhdysvallat on toistaiseksi esiintyjänä kokematta. — Yhdysvalloissa esiintyminen jonain päivänä kuuluu ehdottomasti suunnitelmiini, Hill sanoo. Robbie Hill syntyi Levenin kaupungissa Skotlannin itärannikolla. Hänen isänsä oli intohimoinen bluesdiggari, ja pojan lapsuus meni blueslevyjen myötäkuuntelijana. Ensimmäisen kitaran Hill sai 8-vuotiaana. Koulussa hän lauloi kuorossa ja esiintyi musikaaleissa. Kotona Hill tapaili Jimi Hendrixiä, B. B. Kingiä, T-Bone Walkeria ja Muddy Watersia. — 14-vuotiaana pääsin bändiin. Soitimme Beatlesia ja senaikaisia popralleja. 15-vuotiaana osallistuin ensimmäisen kerran bluesjameihin, ja se olikin sitten menoa. Hill opiskeli collegessa ensin grafiikkaa, sitten pari vuotta esiintymistaitoja pääaineinaan kitaransoitto ja laulu. — Olin 21, kun lopetin opiskelun. Rupesin puoliammattilaiseksi. Tein ehkä keikan viikossa. Silloinen keikkatahti ei riittänyt elämiseen. Robbie työskenteli muun muassa pyörälähettinä ja hengenpelastajana. 2000-luvun alussa Skotlannin talous oli kuralla, ja bluesmuusikon työnäkymät synkkenivät. Hill tapasi amerikkalaisen bluesmuusikon Otis Grandin, joka kehoitti nuorukaista kokeilemaan siipiään Suomessa. Hill otti yhteyttä suomalaisiin bluesfanaatikkoihin, joiden apua hän kiittelee edelleen. Kontaktilistan kanssa oli helppo laskeutua Helsinki-Vantaan lentokentälle. Sieltä Hill hakeutui helsinkiläiseen bluesbaariin. Hän sai heti neljän kuukauden pestin bluesjamien isäntänä. Samassa paikassa hän tutustui tuleviin bänditovereihinsa. Robbie Hill & The Blue 62 julkaisi albumin Price to Pay vuonna 2013. Nykyisin Hillin trio tuntee nimen The Robbie Hill Band. — Blues on Suomessa hyvissä käsissä. Yleisö arvostaa sitä, ja Suomessa on paljon lahjakkaita bluesartisteja. Kouvosto Bluesfestissä Hill esiintyy suomalaisen Emilia Siscon kanssa. Luvassa on bluesia laidasta laitaan. Souliakin kuullaan. Duo esiintyy akustisesti kahdestaan ja sähköisesti Titty Bar Tim Blues Bandin säestämänä. Neljättä kertaa järjestettävä Kouvosto Bluesfest on ensimmäistä kertaa kolmipäiväinen. Tapahtuma järjestetään Pub 23 -ravintolassa (Kouvolankatu 23) ja Brankkarissa (Hallituskatu 11). Robbie Hill ja Emilia Sisco Kouvosto Bluesfestissä 6. ja 7.1. kello 17. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/04/Skotti%20Robbie%20Hill%3A%20Kouvola%20on%20kolmas%20kotini/2017221711138/4