Uutinen

Kouvolan Sanomat: Junaliikenteen vaikeudet jatkuvat toista päivää — liikenteen palaaminen normaaliin saattaa kestää jopa kaksi vuorokautta Kaukojunaliikenne on kärsinyt keskiviikkona ja torstaina pahoista vaikeuksista, joista vain osa on johtunut kovasta pakkasesta. Erilaisten ongelmien kasautuminen kahdelle päivälle kummeksutti myös VR:n viestintäpäällikköä Mika Heijaria. — Merkittävimmät vaikeudet aiheutuivat pääradan vioista, hän sanoi torstai-iltapäivällä. Heijarin mukaan kalusto on kuitenkin kestänyt pakkasen melko hyvin. — Varsinaisia hyytymisiä ei ole merkittävissä määrin ollut. Heijari muistuttaa, että vilkkaassa liikenteessä yhdellä ongelmalla on laajat seurannaisvaikutukset. — Jo lähiliikennettä on ruuhka-aikaan mieletön määrä: Helsingin päärautatieasemalta lähtee juna 40 sekunnin välein. Kun rata sitten on jossain poikki, se heijastuu pitkälle, kun kalusto ja henkilökunta ovat väärässä paikassa. Viime päivien ongelmista normaaliin liikenteeseen palautuminen saattaa Heijarin mukaan kestää jopa kaksi vuorokautta. — Pyrimme katkaisemaan vuorojen myöhästymis- ja perumisketjun aina mahdollisimman pian. Yleisimmin näin tehdään siirtämällä matkustajat busseihin tai takseihin. Keskiviikkona turvauduimme kuitenkin uuteen ratkaisuun, kun kuljetimme kymmenisen matkustajaa Joensuusta lentoteitse Helsinkiin. Heijarin mukaan näin tehtiin, jotta junamatkustajat ehtivät ulkomaanlennolleen. Rataliikennekeskuksen päivystävän liikennepäällikön Reima Roiskon mukaan rataverkon ongelmat alkoivat heti torstaiaamuna. Vaihteisiin tuli ongelmia Oulunkylässä ja Tikkurilassa. Hänen mukaansa vaihdeviat johtuivat mitä todennäköisimmin pakkasesta. — Tämän puolesta puhuu se, että ongelmia syntyi samaan aikaan monessa eri paikassa. Pakkanen ja ratalaitteet ovat huono yhdistelmä. Torstai-iltana useat Kouvolan kautta Karjalan rataa ja Kuopion suuntaan liikennöineet kaukojunat olivat noin 15—20 minuuttia myöhässä. VR:n Liikennetilanne-sivuston mukaan myöhästymiset johtuivat muusta junaliikenteestä ja yhteysliikenteen odotuksesta. Lue juttu Helsingin Sanomien sivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/05/Junaliikenteen%20vaikeudet%20jatkuvat%20toista%20p%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89liikenteen%20palaaminen%20normaaliin%20saattaa%20kest%C3%A4%C3%A4%20jopa%20kaksi%20vuorokautta/2017521745040/4