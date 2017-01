Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaikkien omaishoitajien hyvinvointi- ja terveyspalvelut ovat saman oven takana Alle 65-vuotiaiden omaishoitajien maksuttomat hyvinvointi- ja terveystarkastukset alkoivat Marjoniemen terveysasemalla viime huhtikuussa. Siitä lähtien terveystarkastuksia täysipäiväisesti tekevän terveydenhoitajan Maiju Huusarin ovi on käynyt tasaista tahtia. — Asiakkaita on kuukaudessa reilut parikymmentä. Omaishoitajat ovat olleet selvästi tyytyväisiä siitä, että heidät on lopultakin huomioitu terveystarkastusten suhteen, ja heidän tekemäänsä työtä arvostetaan, Huusari kertoo. Aikaisemmin terveystarkastuksia on järjestetty yli 65-vuotiaille omaishoitajille. Vuoden alusta Huusarin vastuulle tulivat kaikki Kouvolan alueen omaishoitajat ja omaishoitajia sijaistavat perhehoitajat. Osa asiakkaista tulee katsomaan mistä on kyse, toisilla taas on huolta omasta terveydestä ja jaksamisestaan. — Omaishoitajia on monenlaisia. Jotkut ovat väsyneitä ja yksinäisiä. Toiset taas voivat paremmin ja heillä on elämässään hyvinvointia ja jaksamista tukevia asioita. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/05/Kaikkien%20omaishoitajien%20hyvinvointi-%20ja%20terveyspalvelut%20ovat%20saman%20oven%20takana/2017221744307/4