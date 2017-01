Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaupungin esitys: Kymintehtaan piippua ei saa purkaa Kouvolan rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen esittää, että Kymintehtaan vanhaa piippua ei saa purkaa. Piipun purkulupa on esillä rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa keskiviikkona 11.1. Vanhan tehdasalueen omistava UPM on hakenut purkulupaa entisen höyryvoimalaitoksen piipulle. UPM:n mukaan rapistuva piippu on vaarallinen. Ryynänen esittää kuitenkin piipun, voimalaitoksen, toimisto-osan ja tuhkasiilon purkamislupahakemuksen hylkäämistä. Perusteena on se, että ensin pitää selvittää, onko rakennuksia syytä suojella. — Lupahakemukseen liittyvissä naapureiden muistutuksissa sekä viranomaisten lausunnoissa on tullut esille purettavaksi esitettävien kohteiden, erityisesti piipun, merkitys Kymin Ruukin, ja laajemmin koko Kouvolan teollisuuden symbolina. Kohteilla on lausuntojen mukaan merkittävää kulttuuri- ja teollisuushistoriallista arvoa, perustellaan tiedotteessa esitystä purkuluvan hylkäämisestä. Kohteita ei ole vielä suojeltu. Lue koko uutinen:

