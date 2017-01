Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymijoen työterveys hoitaa itse laboratoriotutkimukset Kouvolassakin toimiva Kymijoen työterveys toimi vielä vuoden loppuun kunnallisena liikelaitoksena. Vuoden alussa siitä tuli osakeyhtiö. Muutos on etupäässä hallinnollinen, mutta myös asiakkaiden osalta se tuo joitakin uudistuksia, kertoo Kymijoen työterveyden toimitusjohtaja Anu Neuvonen. Aiemmin Kymijoen työterveys on ostanut laboratorio- ja kuvantamistutkimukset pääasiassa Carealta ja asiakkaat ovat voineet käydä Carean toimipisteissä näissä tutkimuksissa. — Syksyllä kilpailutimme tutkimuspalvelut ja vuoden alusta lähtien kuvantamispalvelut hoitaa yksityinen valtakunnallinen Cityterveys-yritys, kertoo Neuvonen. Cityterveys -yrityksellä on toimipisteet Kymenlaaksossa Kouvolassa ja Kotkassa Kotkansaarella. Asiakkaiden laboratoriotutkimukset hoidetaan Kymijoen työterveyden omissa toimipisteissä, joita on Kouvolassa, Kotkassa Kotkansaarella ja Karhulassa, Haminassa, Virolahdella ja Miehikkälässä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/05/Kymijoen%20ty%C3%B6terveys%20hoitaa%20itse%20laboratoriotutkimukset%20/2017521741929/4