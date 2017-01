Uutinen

Kouvolan Sanomat: Maakuntaviesti siirrettiin — uusi ajankohta selviää myöhemmin Kymenlaakson maakuntaviestiä ei hiihdetä perjantaina.Perinteisesti loppiaisena käytävä kilpailu oli tarkoitus järjestää Anjalan urheilukentän maastossa. Järjestäjät ilmoittivat perumisesta jo torstaina, koska sääennusteiden mukaan odotettavissa on, että kilpailun pakkasraja (—17) tulee perjantaina rikkoutumaan.Kilpailun uusi ajankohta selviää myöhemmin. Hiihtokalenteri on ahdas, mutta yksi mahdollisuus on hiihtää viesti iltakilpailuna maaliskuussa.Mukaan oli ilmoittautunut seitsemän joukkuetta: kolme Anjalan Liitosta, kaksi Vehkalahden Veikoista, yksi Kymin Koskenpojista ja yksi Kouvolan Hiihtoseurasta. Nuorisoviestiin oli tulossa kuusi joukkuetta.Viime vuonna kilpailu siirrettiin lumipulan takia loppiaiselta helmikuulle. Viimeisen 10 vuoden aikana viestiä on pitänyt siirtää viidesti, syynä on aina ollut lumettomuus.Kymenlaakson maakuntaviestiä on hiihdetty vuodesta 1950. Kertaakaan sitä ei ole jouduttu perumaan kokonaan. Lue koko uutinen:

