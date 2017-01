Uutinen

Kouvolan Sanomat: OutOfTheBox syntyi omakotitalon ulkorakennuksessa — nuorten bändin ensimmäinen klubikeikka on lauantaina Korialla Korialaisten nuorten bändi OutOfTheBox heittää ensimmäisen klubikeikkansa Kuja-Kollissa lauantaina. Laulaja ja kitaristi Jukka Pesonen kertoo, että keikalla kuullaan muun muassa Kaija Koota, Viikatetta ja Nightwishia. — Omia biisejäkin on tekeillä, mutta niitä ei soiteta vielä tällä keikalla. Omat kappaleemme kuulostavat Viikate- ja Kotiteollisuus-tyyppiseltä rokilta. Pesosen lisäksi bändiin kuuluvat Tiia ja Toni Vanhatalo, Teemu Karhu ja Tuukka Koskinen. Kaverukset ovat soittaneet muutamia vuosia yhdessä. Yhtye syntyi korialaisen omakotitalon ulkorakennuksessa. Musiikinharrastaja Juha Vanhatalo remontoi piharakennukseen, vanhan saunan paikalle treenikämpän ja kotistudion vuonna 2010. — Halusin tarjota lapsilleni ja muille paikallisille nuorille paikan harrastaa musiikkia ohjatusti. Treenikämpässä on soittanut vuosien aikana noin 30 nuorta, Vanhatalo arvioi. OutOfTheBox-yhtyeen keikka 7.1. kello 23 Kuja-Kollissa Korialla. Lue koko uutinen:

