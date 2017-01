Uutinen

Kouvolan Sanomat: Parik-säätiön Hedman: Toimitilaa on liikaa Parik-säätiö irtisanoo yt-neuvottelujen päätteeksi 16 työntekijää. Toimintaa leikataan siten, että tänä vuonna lopetetaan Kuusaantien toimipisteestä metalliyksikkö ja puutyöosasto. Toimintaa supistetaan lisäksi kautta linjan kaikista nykyisistä toiminnoista. Toimitusjohtaja Pasi Hedman ei vielä pysty yksilöimään, mitä kaikkea on tulossa. — Suurimmat muutokset ovat työpajatoiminnassa. Parik-säätiö on tuottanut Kouvolalle työpajatoimintaa, ja tämän toiminnan kannattava ylläpitäminen on äärimmäisen vaikeaa. Keskittämällä jäljelle jääviä toimintoja Parik pyrkii vähentämään kiinteistökuluja. Samalla selvitellään nykyisten kiinteistöomistusten myymistä tai vuokraamista. Toimitilajärjestelyjen yhteydessä kierrätysmyymälä Ekomaalle pyritään löytämään nykyistä soveltuvammat tilat. — Alkuvuodesta selvitämme kiinteistöasiaa. Olemme avoimia kaikille vaihtoehdoille. Tiloja on liikaa: Hemmintiellä on yksi iso kiinteistö ja Kuusaantiellä on puolenkymmentä kiinteistöä. Eräpolulla sijaitsevassa Vire-talossa Parik on vuokralaisena. Toimitusjohtaja Hedman sanoo, että irtisanomiset ja muutokset toiminnassa ovat iso isku säätiölle. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/05/Parik-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6n%20Hedman%3A%20Toimitilaa%20on%20liikaa/2017221739064/4