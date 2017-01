Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sähköverkkoihin investointi tuo työtä kymmenille Kouvolassa Sähköverkkoyhtiöiden investoinnit tuovat Kouvolan seudulle vuosittain kymmeniä työpaikkoja. Suurin osa töistä tulee KSS Energian verkkoyhtiön KSS Verkon urakoista. — Suunnittelussa on ehkä 6—8 henkilötyövuotta, asennustöissä 30—40 ja maanrakennustöissä 10—20 henkilötyövuotta, sanoo verkkoyhtiön toimitusjohtaja Petri Tuomainen. Järvi-Suomen Energian investoinnit tuovat Kouvolan seudulle noin neljä henkilötyövuotta ja Kymenlaakson Sähköverkon investoinnit kymmenkunta. Kolmen Kouvolan alueella toimivan verkkoyhtiön investointien suuruus vaihtelee. KSS Verkko, jonka verkko kattaa vanhan Kouvolan ja suuren osan Valkealaa, Iittiä ja entistä Anjalankoskea investoi tämän vuoden aikana noin 9 miljoonalla. Summaan kuuluu uusi sähköasema Valkealaan ja Korian ja Sydänmaan välinen uusi voimajohto. — 4,5 miljoonaa on perinteistä verkostoinvestointia, joka kohdistuu keski- ja pienjänniteverkon toimitusvarmuuden parantamiseen, Tuomainen kertoo. Summassa on mukana on myös etäluenta- ja tietojärjestelmäinvestointeja. Kymenlaakson Sähkön verkkoyhtiö satsaa Kouvolan alueella tänä vuonna miljoonan verran, ja Järvi-Suomen Energia noin puoli miljoonaa. Vaikka kokonaissumma liikkuu yli 10 miljoonassa, urakat eivät sinällään ole kovin työvoimavaltaisia. — Maakaapeliverkossa materiaalit ovat yleensä 70—80 prosenttia ja työpalkkojen osuus noin 20 prosenttia. Ilmajohtoverkossa taas puolet on materiaaleja ja puolet työtä, laskee Järvi-Suomen Energian toimitusjohtaja Arto Pajunen. Otsikkoa päivitetty kello 10:48. Lue koko uutinen:

