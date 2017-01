Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sami Hyypiä ja Toni Kohonen mukana Supertähdet-ohjelman kakkoskaudella Jalkapallotähti Sami Hyypiä osallistuu Nelosella esitettävään Supertähdet-ohjelmaan. Hyypiä on yksi kuudesta ohjelman kakkoskauden vieraasta. Kouvolalaisittain tuttu osallistuja on myös pesäpalloilija Toni Kohonen. Teemu Selänteen isännöimässä ohjelmassa nykyiset ja entiset huippu-urheilijat kertaavat omaa uraansa ja kokoontuvat puhumaan urheilusta ja elämästä. Ohjelman kakkoskausi alkaa Nelosella huhtikuussa. — Yleensä olen ryhmässä enemmän se tarkkailija kuin se joka on aina äänessä, mutta vuodet ulkomailla ovat kyllä opettaneet vähän avoimemmaksi ihmiseksi. En aio istua nurkassa hiljaa tuppisuuna, Hyypiä sanoo Nelosen tiedotteessa. Peliurallaan Voikkaan Pallo-Peikkojen ja MyPan lisäksi muun muassa Liverpoolia edustanut Hyypiä odottaa kokemuksesta mielenkiintoista. — Heittäydyn mukaan ja uskon, että meille tulee kiva reissu. Kouvolan Pallonlyöjiä kaudet 2007—2010 edustaneen Kohosen peliura jatkuu yhä Sotkamon Jymyssä. Kohonen on valittu vuoden pesäpalloilijaksi kolmesti ja vuoden lukkariksi 12 kertaa. Itä—Lännessä hän on pelannut huimat 20 kertaa. Ohjelman muut vieraat ovat Matti Nykänen, Eva Wahlström, Minea Blomqvist ja Peetu Piiroinen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/05/Sami%20Hyypi%C3%A4%20ja%20Toni%20Kohonen%20mukana%20Supert%C3%A4hdet-ohjelman%20kakkoskaudella/2017221742690/4