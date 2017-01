Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sokeus ei tuota suuria haasteita Kouvolasta kotoisin olevalle Ojalalle Kouvolalaislähtöinen Tuukka Ojala, 22, on ollut syntymästään asti sokea. Se ei ole häntä kuitenkaan pysäyttänyt. Ojala viimeistelee opintojaan Tampereen ammattikorkeakoulussa ja hän tekee töitä ohjelmistoyrityksessä. — Opiskeluun joutuu sokeuden takia käyttämään enemmän energiaa, mutta hyvin pienin muutoksin olen pystynyt suorittamaan kouluni. Ojalan mukaan monilla näkövammaisilla on ongelmia saada töitä. Siksi Ojala päätti erästä työpaikkaa hakiessaan olla kertomatta sokeudestaan ennen työhaastattelua. — Työhaastattelussa kysyin olisitteko valinneet minua haastateltavaksi, jos olisitte tienneet sokeudestani. He vastasivat, että luultavasti emme olisi. Ojalan mielestä näkövammaisten työnhaussa on tärkeää, että kaikki osapuolet tietävät, mikä on työntekijälle mahdollista ja mikä ei. Muuten työntekijä on ihan samanlainen kuin muutkin. Valmistuttuaan tietojenkäsittelyn tradenomiksi Ojala aikoo jatkaa täyspäiväisenä ohjelmistosuunnittelijana. Sokeus ei tuota suuria haasteita elämään, mutta paperiset lomakkeet tuottavat. — Niitä lähetetään vieläkin. Paperien täyttämiseen tarvitsen toisen ihmisen apua. Uusin paikkoihin en välttämättä löydä ensimmäisellä kerralla, mutta mitään ylitsepääsemätöntä estettä elämässäni ei ole, Ojala kertoo. Otsikkoa päivitetty 5.1. kello 9:15. Lue koko uutinen:

