Kouvolan Sanomat: 88 ehdokkaan täysi lista lienee Kouvolassa tekemätön paikka Ehdokkaiden löytäminen huhtikuun kuntavaaleihin on ollut kohtalaisen nihkeää Kouvolassa. Verrattuna edellisvaaleihin paras tilanne on vihreillä. Kun vuoden 2012 kuntavaaleissa puolueella oli 23 ehdokasta Kouvolassa, on ehdokkaaksi lupautunut nyt yli kolmekymmentä. Heistä yli puolet on ensikertalaisia. Vihreät tavoittelee 40 ehdokkaan listaa. Vaalitavoite on kova: kun nyt valtuustossa istuu kaksi vihreää, tulevalle valtuustokaudelle havitellaan viittä paikkaa. Kouvolan vihreiden puheenjohtaja Juha Huhtala sanoo, että realistinen tavoite on saada vastuuta myös kaupunginhallituksessa. Vaikein tilanne on ollut Kouvolan sitoutumattomilla. Ryhmässä on mietitty jo vaalien väliin jättämistä ehdokkaiden vähyyden takia. Puheenjohtaja Pulla Peltola sanoo, että tällä hetkellä sitoutumattomilla on 25 ehdokasnimeä. Peltola arvioi vajaa kuukausi sitten, että vähintään 30 nimeä täytyy saada, jotta omalla listalla lähteminen on järkevää. — Nyt näyttää siltä, että saamme oman listan. Empimistä on tosin vielä aika monella. Kouvolan suurin puolue SDP on saanut eniten nimiä listalle. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jukka Nyberg vahvisti torstaina tämänhetkiseksi ehdokasmääräksi 68. SDP:llä on perinteisesti ollut aina täysi lista Kouvolassa. Nyberg sanoo, että henkilökohtaisesti ei kirpaise, vaikka ihan maaliin asti ei päästäisikään. — Kunhan lopullinen ehdokkaiden määrä alkaa kahdeksikolla, se riittää. Kokoomuksessa ehdokkaita on koossa vajaat 50 ja keskustalla nelisenkymmentä nimeä. Kouvolan kristillisdemokraattien puheenjohtaja Vesa Vainio kertoo, että listalla on tällä hetkellä 23 nimeä. Perussuomalaisilla on parisenkymmentä ehdokasta. Kouvolan seudun perussuomalaisten puheenjohtaja Ukko Bamberg sanoo, että tavoitteena on edelleen edellisvaalien ehdokasmäärä, eli 40. Kouvolan vasemmistoliiton puheenjohtaja Mika Byman sanoo, että koossa on parisenkymmentä ehdokasnimeä. Lue koko uutinen:

