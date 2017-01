Uutinen

Kouvolan Sanomat: Heikki Kuula ei puhaltele Hubba Bubbaa — räppäri tulee lauantaina Kouvolan Amarilloon Teflon Brothers -yhtyeestäkin tutun Heikki Kuulan soolokiertue saapuu Kouvolaan lauantaina. Millainen keikka on luvassa Amarillossa? — Se koostuu uudesta ja vanhasta materiaalista. Haluan, että keitoksessa on ripaus jokaista levyäni. Kuulut Teflon Brothersiin. Onko yhtye tauolla? — Teflarit pitää keikkataukoa ennen Teflon Circusta, joka on Helsingin jäähallissa 13.5. Tänä aikana muut lomailee, ja mä vedän soolokiertuetta. Kenen artistin kappaleella haluaisit vierailla? — Olisi kiva tehdä biisi Samuli Putron kanssa. Biisien tekokuviot elävät, ja vierailijat päätyvät niihin sattumien kautta. Toinen osapuoli tekee ekan liikkeen, ja siitä homma lähtee etenemään. — Rataraatoa tein ensin Paperi T:lle. Siinä oli aluksi sävellys ja kertosäe, jotka ovat mielestäni jokaisen biisini ydin. Lopulta päätin tehdä biisin itse niin, että Pää Kii lauloi kertsini päälle omat raidat ja Paperi T räbäytti vain yhden säkeistön. Tässä tapauksessa Samuli voisi ottaa muhun yhteyttä: ”Hei Heikki. Luin haastiksesi. Tehdään biisi.” Miten sinusta tuli juuri räppäri? — Aloimme vuosituhannen vaihteessa nauhoitella esi-Teflon Brothersien kanssa biisejämme. Ehkä valitsimme räppäilyn, koska se oli niin helppoa. Ei tarvinnut osata nuotteja, eikä oikein muutakaan. Bändillänne on biisi Hubba Bubba. Osaatko puhaltaa purkkapallon? — Kyllä, mutta en tykkää puhallella Hubba Bubbaa, koska se on niin iso. Leukalihakset rasittuvat, ja purunautinto jää kokematta. Paras suomalainen rapnimi? — Mun dj:n nimi on DJ Velkakierre. Se on musta ultra-viileä ja kyseistä miestä kuvaava nimi. Oletko lukenut Paperi T:n runokirjan? — En ole lukenut. Miehet voivat kirjoittaa rakkausrunoja, mutta vain tytöt voivat niitä lukea. Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla on? — Laskeskelin yhtenä päivänä, että olen tehnyt soolona ja Tefloneina yhteensä 16 albumia. Haluaisin tehdä vielä 14 lisää. 30 olisi sellainen mukava luku, johon lopettaa. Heikki Kuula Kouvolan Amarillossa 7.1. Lue koko uutinen:

