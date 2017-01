Uutinen

Kouvolan Sanomat: Joulukuusi järveen — turosta tulee oiva ahvenen kutupaikka kevääksi Joulukuusesta on loppiaisen jälkeen muuhunkin kuin uunin lämmikkeeksi. Sen voi upottaa järveen. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön niksi on tehdä joulukuusesta kalojen kutualusta eli turo. Kaupunkien ja suurten taajamien rantavedet ovat usein raivattuja, ruopattuja ja rakennettuja. Sellaisissa ympäristöissä on pulaa ahventen ja muiden keväällä kutevien kalojen kutupaikoista. Kutualustat toimivat myös suojapaikkoina vastakuoriutuneille kalanpoikasille, sekä keräävät pieniä vesieliöitä tarjoten näin ravintoa kalojen kasvuun. Vapaa-ajankalastajat muistuttaa, että kuusen upottaminen vaatii aina vesialueen omistajan luvan. Niitä ei myöskään tulee upottaa sellaiselle alueelle, jossa ne voivat aiheuttaa haittaa vesiliikenteelle. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/06/Joulukuusi%20j%C3%A4rveen%20%E2%80%94%20turosta%20tulee%20oiva%20ahvenen%20kutupaikka%20kev%C3%A4%C3%A4ksi/2017221736604/4