Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola aloitti omaishoitajien terveystarkastukset etuajassa Kouvolan kaupunki otti kontolleen vuoden alusta kaikenikäisten omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelupäällikön Kirsi-Marja Karjalaisen mukaan työ sujuu tiiviissä yhteistyössä omaishoidon yksikön kanssa. — He hoitavat omaishoitajien palvelut, mutta me teemme terveystarkastukset. Terveystarkastuksia suorittaa tällä hetkellä yksi terveydenhoitaja, Karjalainen kertoo. Kouvola aloitti alle 65-vuotiaiden hyvinvointi- ja terveystarkastukset etuajassa, sillä omaishoidon lakimuutos velvoitti kunnat tarjoamaan palvelun heinäkuussa. Yli 65-vuotiaiden vastaava palvelu alkoi vuoden 2014 lopulla. Kouvolan omaishoidon yksikön mukaan Kouvolassa on tällä hetkellä 922 omaishoidettavaa, joista jokaisella on oma hoitaja. Hoidettavista 505 on yli 65-vuotiaita. Heidän hoitajana toimii yli 80 prosentissa tapauksista oma puoliso. — Siitä voi päätellä omaishoitajien olevan enimmäkseen hieman iäkkäämpää ryhmää, omaishoidon palveluohjaaja Outi Pitkänen kertoo. Alle 18-vuotiaita omaishoidettavia on Kouvolassa 259. Heidän hoitajanaan toimii kaikissa tapauksissa toinen vanhemmista. 18—64-vuotiaita hoidettavia oli marraskuussa 164. Heidän hoitajistaan 72 prosenttia on vanhempia, 24 prosenttia puolisoita. — Suurin osa kaikista omaishoitajista on vanhempia tai jo ikääntyneitä puolisoita. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/06/Kouvola%20aloitti%20omaishoitajien%20terveystarkastukset%20etuajassa/2017221742254/4