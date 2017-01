Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuudes kerta avaa kotimaisen leffavuoden, Hollywood satsaa jatko-osiin ja uusintaversioihin Kotimaisen elokuvavuoden avaa draamakomedia Kuudes kerta perjantaina. Kolmella Jussilla palkitun Maarit Lallin ohjaama elokuva on samalla Suomen itsenäisyyden ja kotimaisen kulttuurin juhlavuoden ensimmäinen virallinen Suomi 100 -fiktioelokuva. Muihin virallisiin Suomi 100 -elokuviin lukeutuu muun muassa paljon keskustelua näyttelijävalinnoillaan herättänyt Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas. Toinen jo etukäteen paljon kohuttu Suomi 100 -elokuva on Dome Karukosken Tom of Finland, joka käsittelee suomalaista homoikonia Touko Laaksosta. Viime vuosien yhteiskunnallinen ilmapiiri näkyy kotimaisessa elokuvatuotannossa. Ennakkoluulot ja rasismi ovat tärkeitä teemoja Aki Kaurismäen Toivon tuolla puolen -elokuvassa, johon ohjaaja sai idean pakolaiskriisistä. Samojen aihepiirien parissa liikutaan myös Heikki Nousiaisen ja rap-artisti Noah Kinin tähdittämässä modernissa road-trip-elokuvassa Saattokeikka. Kotimaisia jatko-osia tulee ensi-iltaan ainoastaan muutama. Niistä pisimpään työn alla on ollut Timo Vuorensolan osittain joukkorahoituksella toteutetun Iron Skyn jatko-osa Iron Sky: The Coming Race. Scifi-sarjasta on jo suunnitteilla kolmas osa, joka on tarkoitus kuvata Kiinassa. Lisäksi valkokankailla nähdään toinen jatko-osa Karukosken Napapiirin Sankarit-komedialle. Tiina Lymin ohjaama elokuva saa ensi-iltansa syksyllä. | Vuonna 2017 monet valkokankaille päätyvistä Hollywood-elokuvista ovat nykyajalle tyypillisesti jatko-osia tai uusintaversioita. Tiedossa on muun muassa odotettu paluu muutamien kulttiklassikoiden maailmaan. Ridley Scottin scifi-dystopia Blade Runner saa jatkoa yli 35 vuoden jälkeen. Brittiohjaajan Alien — Kahdeksas matkustaja saa myös uuden esiosan toukokuussa. Irvine Welshin romaaniin pohjautuva ja Danny Boylen ohjaaman Trainspotting-kulttiklassikon tarina jatkuu samalla näyttelijäkaartilla. Terminator 2: Tuomion päivä julkaistaan uudelleen kolmiulotteisena. Kaksi miljardituloihin yltänyttä sarjaa saa tänä vuonna kahdeksannen osansa. Hurjapäät palaavat ilman vuonna 2013 menehtynyttä Paul Walkeria, kun taas Star Wars -saagassa nähdään viime viikolla kuolleen Carrie Fisherin viimeinen roolisuoritus. Muista blockbuster-sarjoista Pirates of the Caribbean ja Transformers ehtivät jo viidenteen osaansa. Hollywoodin supersankaribuumi ei osoita edelleenkään laantumisen merkkejä. Poikkeuksellisesti DC:n hahmoja on tarjolla myös palikkamuodossa uudessa Lego Batman-elokuvassa, joka ilmestyy helmikuussa. Uusintaversioita vuoden aikana nähdään muun muassa Stephen Kingin tappajaklovnista Se-elokuvassa, vuoden 1995 Jumanjista sekä Disneyn Kaunotar ja hirviö -animaatioklassikosta näytelmäelokuvaksi tehtynä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/06/Kuudes%20kerta%20avaa%20kotimaisen%20leffavuoden%2C%20Hollywood%20satsaa%20jatko-osiin%20ja%20uusintaversioihin/2017521744371/4