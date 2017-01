Uutinen

Kouvolan Sanomat: Liikuntaväki näkee sote-uudistuksessa ison mahdollisuuden Sote-uudistus on tavalliselle kansalaiselle useimmiten iso ja harmaa kysymysmerkki. Liikuntaväki näkee pitkään väännetyssä hankkeessa kuitenkin myös ison mahdollisuuden. Ennalta ehkäisevälle terveystyölle on sotessa tulossa selkeästi kirjattu odotusarvo. — Valtion sosiaali- ja terveysmenojen vuotuinen kasvu on jo pitkään ollut suurempi kuin koko vuoden liikuntabudjetti. Urheilu ja liikunta ovat jo vuosikymmeniä huutaneet siitä, kuinka liikunnan ennalta ehkäisevästä vaikutuksesta on näyttöjä. Sen tekemisestä pitäisi myös palkita, Kymenlaakson Liikunnan toiminnanjohtaja Tommi Lehtinen painottaa. Lehtinen myöntää, ettei liikunta ole ainoa terveyden rapistumista hillitsevä tekijä. Silti voidaan olettaa, että esimerkiksi ravinto- ja päihdeasiat ovat liikuntaa harrastavilla luonnostaan paremmin hallussa kuin sohvalle juuttuneilla. Liikuntaihmisten toiveita soten suhteen nostaa osaltaan Liikkuva koulu -hankkeen yltäminen istuvan hallituksen kärkihankkeiden joukkoon. Esimerkiksi diabeteksen hintalappu alkaa näyttää jo sellaiselta, että liikunnan kustannuksia osataan vihdoin katsoa uudesta kulmasta. — Sanoin kuntapäättäjille jo vuosia sitten, että Liikkuva koulu on paras juttu, mitä tällä saralla on kehitetty. Liikunnan lisääminen koulupäivän aikana ei ole mitään pois vaikkapa matematiikan opinnoilta, ja terveysvaikutusten ohella hyvä ilmapiiri ja parantuneet oppimistulokset puhuvat puolestaan, Lehtinen listaa. Kouvola oli ensimmäinen kunta Suomessa, jonka kaikki alakoulut olivat kirjautuneet Liikkuviksi kouluiksi. Hiljattain Kotka palkittiin ensimmäisenä kuntana, jossa mukaan olivat lähteneet kaikki koulut. Sote on seuroille mahdollisuus, mutta ei automaatti. Tuotteen on oltava kunnossa ja tekijöitä tarpeeksi. — Kymenlaaksossa seuroilla on hyvät valmiudet lisätä palvelutarjontaa. Seuroilla on varsin paljon palkattua henkilökuntaa. Parhaillaan selvitetään tarpeita lisäpalkkaukseen, jolla voisi usean seuran käyttäessä työpanosta olla mahdollisuuksia ESR-rahoitukseen, Lehtinen tietää. Seurojen tarpeita on kartoitettu jo urheilustrategian ohjausryhmässä. Kouvolassa kaupungin elinkeinotoimi lähestyy lisäksi seuroja kyselyllä päätoimisuudesta. Samaan aikaan kun päätoimisuus lisääntyy, perinteinen talkootyö on yhä tiukemmalla. Lehtisen tietojen mukaan monella seuralla on ollut täysi työ löytää itselleen puheenjohtaja. — Nuoret lähtevät kyllä vapaaehtoistyöhön, mutta projekti-tyyppisesti. He haluavat tietää tarkalleen, mitä heiltä odotetaan ja missä ajassa. Ilmiö ei kosketa vain liikuntaa, Lehtinen sanoo. Päällekkäisten toimintojen karsiminen seurojen yhteistyöllä keventää luottamusjohdon kuormaa. — Urheiluakatemiat molemmissa päissä maakuntaa ovat tehneet hyvää pohjatyötä totuttamalla seuroja valmennusyhteistyöhön, Lehtinen kiittää. Lue koko uutinen:

