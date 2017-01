Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vegaanihaaste on uponnut kansaan tänä vuonna hyvin — naiset, nuoret kaupunkilaiset ja koulutetut vaihtavat suuntaa ensimmäisinä Oikeutta eläimille -järjestön ja Vegaaniliiton vegaanihaaste on tänä vuonna saanut räjähtävän suosion. Ensimmäisen vegaanihaasteen tammikuussa 2014 otti vastaan 700 ihmistä. Sen jälkeen osallistujien määrä tuplaantui vuosittain, kunnes tuli tämä vuosi. — Nyt haasteen on ottanut vastaan jo melkein yhtä moni kuin koko viime tammikuussa yhteensä, 5 000 henkeä, Vegaaniliiton tiedottaja Satu Saunio kertoo. Vuoden muina kuukausina haasteeseen on tähän mennessä liittynyt satakunta ihmistä kuukaudessa. Piikki osallistumiseen on tullut Saunion mukaan aina Lihaton lokakuu -kampanjan aikaan, samoin silloin, jos julki on tullut kuohuttavia asioita eläintuotannosta. Myös ravintolat eri puolilla maata pistävät nyt ruokalistojaan vegaaniaikaan. Mitä on tapahtunut? — Vegaanisia tuotteita ja reseptejä on saatavilla ja niistä puhutaan. Tietoisuus ympäristöasioista ja eläinten hyvinvoinnista lisääntyy. Ihmiset haluavat tehdä kestäviä valintoja, ja ravintolatkin ovat huomanneet sen, tiedottaja Satu Saunio Vegaanihaasteesta toteaa. Haasteen tarkoitus on Saunion mukaan rohkaista ihmisiä edes kokeilemaan vegaaniruokaa. — Palautteissa moni kertoo yllättyneensä siitä, miten helppoa vegaanius oli. Liki 80 prosenttia vastaajista aikoo jatkaa vegaanilinjalla. Viimeksi vain kaksi prosenttia kertoi aikovansa palata täysin entiseen ruokavalioon, Saunio kertoo. Palautetta ei tosin saada kaikilta haasteeseen osallistuneilta. Kaikkiaan vegaanius onkin vielä kaukana valtavirrasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvitti suomalaisten ruokatottumuksia viimeksi vuonna 2012. Tutkimuksessa ei kysytty suoraan vegaani- tai kasvisruokavalion noudattamisesta. — Erityisruokavalioita koskevien vastausten perusteella yhteensä enintään muutama prosentti noudattaa ruokavaliota, joka on kasvisvoittoinen, lihaa välttävä tai täysin lihaton. Vegaanit ovat osa näitä ryhmiä, THL:n tutkija Niina Kaartinen kertoo. Tänä vuonna alkavassa laajassa väestötutkimuksessa vegaaniudesta kysytään tarkemmin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/06/Vegaanihaaste%20on%20uponnut%20kansaan%20t%C3%A4n%C3%A4%20vuonna%20hyvin%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89naiset%2C%20nuoret%20kaupunkilaiset%20ja%20koulutetut%20vaihtavat%20suuntaa%20ensimm%C3%A4isin%C3%A4/2017521742595/4