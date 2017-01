Uutinen

Kouvolan Sanomat: Antiikki- ja keräilymarkkinat vetivät heti tuvan täyteen Kouvolan Antiikki- ja keräilymarkkinat kiinnostavat kouvolalaisia: ensimmäisen parin tunnin aikana kävijöitä oli kertynyt jo noin 300. Astioiden, kirjojen, vanhan hopean, kolikoiden ja mitalien lisäksi esillä on myös vanhaa käyttötavaraa. Keräilijöitä kiinnostaa 1950—60-lukujen ohella myös retro. Retron aikakaudeksi määritellään tavallisimmin 60- ja 70-luvut, nykyisin usein myös 80-luvun alku. Lahtelainen osto- ja myyntiliike Retrosisko osallistuu Kouvolan antiikki- ja keräilymarkkinoille kolmatta kertaa. Myyntipöydällä on värikkäitä astioita ja koriste-esineitä, rekissä vaatteita. 1960-luvun värikäs crimplene-leninki tuntuu sormissa paksulta ja jäykältä. Vuoritettu leninki on huolellista työtä. — Leninki kestää varmasti isoäidiltä tyttärentyttärelle, Retrosiskon omistaja Seija Pernu virnistää. Aitoja naisten retrovaatteita löytyy miesten vaatteita helpommin. Miehet eivät retrovaatteiden perään juurikaan kysele, ellei kyseessä ole teemajuhliin pukeutuminen. — Miesten vaatteet ovat niitä, jotka kuolinpesien selvityksissä ensimmäisinä lentävät roskalavalle. Toisekseen, ennen vanhaan miesten vaatteet käytettiin loppuun saakka, viimeiseksi työvaatteina. Säilyneet vanhat miestenpuvut ovat usein pienikokoisia. Ne ovat olleet ehkä nuorten poikien käytössä. Tyypilliset retron keräilijät ovat Pernun mukaan naisia, joko 25—40-vuotiaita tai viidenkympin ohittaneita. — Nuoremmat naiset etsivät tyylitietoisesti vaikkapa sisustukseen sopivia esineitä. Vanhemmat naiset haluavat fiilistellä omaa lapsuuttaan ja nuoruuttaan, Pernu kertoo. Antiikki- ja keräilymarkkinat jatkuvat Tuulensuojassa tänään kello 16:een saakka. Lue koko uutinen:

