Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoo on pakottanut Liigan suurimmalla pelaajabudjetilla huhkivan HIFK:n tällä kaudella joka kerta ylitöihin Viime kaudella KooKoo ei niistänyt pistettäkään HIFK:lta, mutta nyt meno Liigassa on muuttunut. Kaksi edellistä matsia Juha-Pekka Haatajan jatkoaikaosumilla voittanut KooKoo takkuili lauantaina ylivoimapelissään ja taipui kauden ennätysyleisönsä (4752) edessä voittomaalikilpailussa 2—3 (1—0, 0—0, 1—2, 0—0, 0—1). HIFK huhkii Liigassa sarjan suurimmalla pelaajabudjetilla (3,2 miljoonaa euroa). KooKoon päävalmentajalla Tuomas Tuokkolalla on ollut tapana kehua vastustajan esityksiä, ja siihen oli aihetta tälläkin kertaa. HIFK painoi päälle ensimmäisen ja toisen erän, joiden aikana KooKoo-vahti Leland Irving torjui jopa 23 kertaa. — Toisen erän alku oli kokonaan meidän. Toisaalta IFK oli äärettömän hyvä ja pelasi kovalla intensiteetillä. Me hyppäsimme matkalla peliin mukaan, ja minusta nähtiin vauhdikas ja hyvä lätkämatsi, Tuokkola sanoi. HIFK oli tehnyt ennen lauantaita KooKoon verkkoon tällä kaudella vain yhden maalin. Tehottomuutta vierasjoukkue poti edelleen lähes 42 peliminuuttia, ennen kuin 13. hyökkääjänä aloittanut Mikael Johansson rokotti kakkoskiekosta ja tasoitti 1—1:een. KooKoon kakkosketjun laitahyökkääjät Kai Kantola (1+1) ja Terry Broadhurst (1+1) maalasivat läpiajoista HIFK:n Kevin Lankisen selän taakse. Kantola survoi oman paluukiekkonsa sisään avauserän viimeisellä minuutilla ja nousi Haatajan rinnalle KooKoon sisäisen maalipörssin kärjessä (11). Vaihtoaitiosta tämän näki pikkuserkku Pekka Kangasalusta, joka toimii kolmatta kauttaan HIFK:n valmennusryhmässä. Kantolan ja Broadhurstin välissä pelasi sentterinä luotettava ja monipuolinen Jan-Mikael Juutilainen, joka nousi paikkaamaan loukkaantuneen Josh Greenin jättämää aukkoa. Green sai tiistaina Pelicans-ottelussa tärskyn törmättyään Juhani Tyrväiseen. Tuokkola ei anna kapteenin poissaolosta tietoa, sillä tiedotuspolitiikka menee nykyisin niin, että KooKoo julkaisee aina viikon alussa verkkosivuillaan sairastuparaportin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/07/KooKoo%20on%20pakottanut%20Liigan%20suurimmalla%20pelaajabudjetilla%20huhkivan%20HIFK%3An%20t%C3%A4ll%C3%A4%20kaudella%20joka%20kerta%20ylit%C3%B6ihin/2017221748919/4