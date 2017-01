Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kulmikas koti kutsui ensisilmäyksellä — vaikka se tekee sisustuksesta vaikeaa Punaista ja valkoista. Niitä värejä on monessa kodissa juuri nyt. Mutta Anne Seppäläisen ja Veli Matti Virolaisen kodissa värit ovat tavallista tarkemmin harkitut. Puna-valkoisuus ei viittaa vain joulunaikaan, vaan ne ovat asunnon talvivärit. Niitä on verhoissa, matoissa, tyynypäällisissä, kynttilöissä, koriste-esineissä ja astioissa. Sitten kun koittaa maaliskuu, kodin värit vaihtuvat kesäväreihin. — Kun on kyllästynyt talviväreihin, on ihanaa saada pois puna-valkoinen, Anne Seppäläinen sanoo. Kesävärit ovat keltainen, oranssi ja lime. Niillä mennään jälleen syksyyn asti, jolloin punainen ja valkoinen palaavat. Seppäläisen ja Virolaisen lappeenrantalaisessa rivitalokodissa etenkin Seppäläinen sisustaa hyvin ahkerasti. Se ei tosin ole helppoa. — Tämä asunto on ihan mielettömän vaikea sisustaa, Seppäläinen sanoo. Syynä ovat asunnon persoonalliset muodot. Siinä on poikkeuksellisen paljon kulmauksia, syvennyksiä, vinoja pintoja ja tasoja. Toisaalta, juuri niiden vuoksi Seppäläinen ja Virolainen valitsivat juuri tämän kodin. He ihastuivat poikkeuksellisten ratkaisujen tuomaan ilmeeseen, jota ei löydä muista asunnoista. Tiimari vaikuttaa yhä kodin ilmeeseen, vaikka liike kuopattiin kolme vuotta sitten. Lahja-, sisustus- ja askartelutavaraa myyvä kauppaketju oli takavuosikymmenillä Seppäläisen työpaikka, ja sieltä kulkeutui lukemattomia esineitä myös kotiin. — Nyt kun Tiimaria ei enää ole, esineet ovat nostalgisia, eikä niistä voi hankkiutua eroon, Seppäläinen huokaa. Lue koko uutinen:

